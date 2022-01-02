Додано: Нед 02 жов, 2022 12:30

mephala написав: newbie



т.е. вы пишите что у вас списывает абонку в минус а я выдумываю что у вас пакет платный? забавно.



на ветке был кейс что чел писал про повторное списание (может и вы) но там офпред была взяла в работу и вопрос должны были решить. повторю еще раз - разовый баг это не значит система. у массы повторно не списывает т.е. вы пишите что у вас списывает абонку в минус а я выдумываю что у вас пакет платный? забавно.на ветке был кейс что чел писал про повторное списание (может и вы) но там офпред была взяла в работу и вопрос должны были решить. повторю еще раз - разовый баг это не значит система. у массы повторно не списывает

Уже не списывает (я надеюсь), т.к. от карт отказался. Списывали 3 раза подряд до -0,9$. Офпред ничего не решает (обещать не значит жениться, тем более на форуме). Откуда Вы знаете, что у других не списывает? С офпредом близки, что так ее (его) защищаете? В общем все мимо. Разового там ничего не бывает, банк не маленький, любой сбой (или неправильное действие) цепляет многих и у них это обычное состояние, т.е. система. Их даже и не рассматривают, включают тормоз и в ответах (если отвечают) просто отмораживаются. Такой у них бизнес.