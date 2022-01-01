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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 485486487488

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
14
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 16:40

Re: Альфа-Банк

Колеги, чи можливо зараз зняти валюту(євро) з карткового рахунку в касі відділення ? Хоч пару соток...
Бекас
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Повідомлень: 399
З нами з: 18.01.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 17:21

  newbie написав:Уже не списывает (я надеюсь), т.к. от карт отказался. Списывали 3 раза подряд до -0,9$. Офпред ничего не решает (обещать не значит жениться, тем более на форуме). Откуда Вы знаете, что у других не списывает? С офпредом близки, что так ее (его) защищаете? В общем все мимо. Разового там ничего не бывает, банк не маленький, любой сбой (или неправильное действие) цепляет многих и у них это обычное явление, т.е. система. Их даже и не рассматривают, включают тормоз и в ответах (если отвечают) просто отмораживаются. Такой у них бизнес.


я предположил что массово не списывает следующие разы в минус так как жалуетесь на горькую судьбу только вы. да и у меня такого не было. было бы это явление массовое то на форуме уже бы писали.
вашего общения с офпредом не знаю но всегда проблемы решались. можете спросить у всех на форуме что они думают о помощи старых офпредов.
так что не нужно свою уникальную особенность экстраполировать на всех клиентов аллы.
mephala
 
Повідомлень: 7631
З нами з: 07.04.14
Подякував: 206 раз.
Подякували: 816 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 17:30

  idealstorm написав:Альфа пытается нагреться на пакетках???
Есть на депозитах несколько тыс долларов и чудо-пакет Блэк.
В информации о пакете проверяю условия бесплатности. Его хватает несомненно, НО...
Ну, чтобы понимали, курс пересчёта выходит 34.12

Проверяйте свои условия.
Какие у кого "курсы" ?:)


а как считали? если что нужно считать только то что пролежало целый день. то что заходило/снималось в суточную сумму не входит.
буквально неделю назад спрашивал гарячку то сказали по курсу НБУ считают
mephala
 
Повідомлень: 7631
З нами з: 07.04.14
Подякував: 206 раз.
Подякували: 816 раз.
 
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  #<1 ... 485486487488
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