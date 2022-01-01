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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 жов, 2022 16:40
Колеги, чи можливо зараз зняти валюту(євро) з карткового рахунку в касі відділення ? Хоч пару соток...
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Бекас
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Додано: Нед 02 жов, 2022 17:21
newbie написав:
Уже не списывает (я надеюсь), т.к. от карт отказался. Списывали 3 раза подряд до -0,9$. Офпред ничего не решает (обещать не значит жениться, тем более на форуме). Откуда Вы знаете, что у других не списывает? С офпредом близки, что так ее (его) защищаете? В общем все мимо. Разового там ничего не бывает, банк не маленький, любой сбой (или неправильное действие) цепляет многих и у них это обычное явление, т.е. система. Их даже и не рассматривают, включают тормоз и в ответах (если отвечают) просто отмораживаются. Такой у них бизнес.
я предположил что массово не списывает следующие разы в минус так как жалуетесь на горькую судьбу только вы. да и у меня такого не было. было бы это явление массовое то на форуме уже бы писали.
вашего общения с офпредом не знаю но всегда проблемы решались. можете спросить у всех на форуме что они думают о помощи старых офпредов.
так что не нужно свою уникальную особенность экстраполировать на всех клиентов аллы.
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mephala
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Додано: Нед 02 жов, 2022 17:30
idealstorm написав:
Альфа пытается нагреться на пакетках???
Есть на депозитах несколько тыс долларов и чудо-пакет Блэк.
В информации о пакете проверяю условия бесплатности. Его хватает несомненно, НО...
Ну, чтобы понимали, курс пересчёта выходит 34.12
Проверяйте свои условия.
Какие у кого "курсы" ?:)
а как считали? если что нужно считать только то что пролежало целый день. то что заходило/снималось в суточную сумму не входит.
буквально неделю назад спрашивал гарячку то сказали по курсу НБУ считают
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mephala
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Додано: Нед 02 жов, 2022 17:52
Бекас написав:
Колеги, чи можливо зараз зняти валюту(євро) з карткового рахунку в касі відділення ? Хоч пару соток...
більше 1К замовлення за 10 днів. причому робочих як мені озвучили.
зараз наче без проблем зняти сотку другу. але все залежить від відділення.
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mephala
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Додано: Нед 02 жов, 2022 17:58
mephala написав:
а как считали? если что нужно считать только то что пролежало целый день. то что заходило/снималось в суточную сумму не входит.
буквально неделю назад спрашивал гарячку то сказали по курсу НБУ считают
А как можно суммы депозитов посчитать не верно?
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idealstorm
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Додано: Нед 02 жов, 2022 18:04
idealstorm написав: mephala написав:
а как считали? если что нужно считать только то что пролежало целый день. то что заходило/снималось в суточную сумму не входит.
буквально неделю назад спрашивал гарячку то сказали по курсу НБУ считают
А как можно суммы депозитов посчитать не верно?
Суми повний місяць лежали?
У мене блек, все ок з розрахунками
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motosmile
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Додано: Нед 02 жов, 2022 18:25
motosmile написав:
Суми повний місяць лежали?
У мене блек, все ок з розрахунками
Дякую. Поліз в тарифи та вже розібрався.
Підтримка схибила та чомусь оформила запит на інших колег
(бо каже тре брати 1 та 2 число для мого випадку).
Почекаю на відповідь. Хаха.
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idealstorm
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Додано: Нед 02 жов, 2022 18:45
idealstorm написав: motosmile написав:
Суми повний місяць лежали?
У мене блек, все ок з розрахунками
Дякую. Поліз в тарифи та вже розібрався.
Підтримка схибила та чомусь оформила запит на інших колег
(бо каже тре брати 1 та 2 число для мого випадку).
Почекаю на відповідь. Хаха.
берете кожен день окремо. в рахунок добової суми йде тільки те що пролежало цілий день без руху.
додаєте всі ці суми за кожен день та ділите на кількість днів.
так рахували?
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mephala
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