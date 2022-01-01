Да.Уже в сентябре нужно было выполнять условия бесплатности.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 жов, 2022 20:18
Додано: Нед 02 жов, 2022 20:27
Re: Альфа-Банк
Спасибо, от блин У меня какие-то центы списали с валютных счетов, 3-4. Надо посмотреть что по гривне.
Додано: Нед 02 жов, 2022 20:31
Re: Альфа-Банк
Кстати, я пришла с другим гембелем: сегодня easypay не пополнял альфовские карты, обошла штуки 4, благо, они рядом. И комбинированные с Востоком, и самостоятельные... Это что-то техническое или расторгли договор?
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