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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 486487488489

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
14
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:18

  Arien написав:Вернули абонплату пакетную?

Да.Уже в сентябре нужно было выполнять условия бесплатности.
lara_08
 
Повідомлень: 378
З нами з: 05.05.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:27

Re: Альфа-Банк

Спасибо, от блин :( У меня какие-то центы списали с валютных счетов, 3-4. Надо посмотреть что по гривне.
Arien
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Повідомлень: 1084
З нами з: 09.09.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 58 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:31

Re: Альфа-Банк

Кстати, я пришла с другим гембелем: сегодня easypay не пополнял альфовские карты, обошла штуки 4, благо, они рядом. И комбинированные с Востоком, и самостоятельные... Это что-то техническое или расторгли договор?
Arien
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Повідомлень: 1084
З нами з: 09.09.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 58 раз.
 
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  #<1 ... 486487488489
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