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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 486487488489

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Альфа-Банк 3.8 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
14
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:18

  Arien написав:Вернули абонплату пакетную?

Да.Уже в сентябре нужно было выполнять условия бесплатности.
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:27

Re: Альфа-Банк

Спасибо, от блин :( У меня какие-то центы списали с валютных счетов, 3-4. Надо посмотреть что по гривне.
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:31

Re: Альфа-Банк

Кстати, я пришла с другим гембелем: сегодня easypay не пополнял альфовские карты, обошла штуки 4, благо, они рядом. И комбинированные с Востоком, и самостоятельные... Это что-то техническое или расторгли договор?
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 20:53

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:Национализация (в свете последних событий)? Ладно, но интересно, что они сделают с 5-летними валютными депо?

Якщо порівнювати з приватом, то там хто сидів на довгострокових 5-річних, які з'явились перед націоналізацією, дуже навіть виграли. Отримували 20% у грн при стабільному курсі і 10% у валюті при зниженні поточних ставок до десятих %.
  abc111 написав:А если национализация, то какие проценты для действующих депо станет ???

Можуть і знизити, але тоді мали би давати право розірвати депо. Навряд чи зараз є точна відповідь.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 21:05

Arien
Нормально сегодня хамелеон пополнил.
В 11.00
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 21:32

Альфа-Банк национализируют: государство ищет покупателя
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... lya-forbes
Харьков
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 21:52

  Ой+ написав:
  newbie написав:Национализация (в свете последних событий)? Ладно, но интересно, что они сделают с 5-летними валютными депо?

Якщо порівнювати з приватом, то там хто сидів на довгострокових 5-річних, які з'явились перед націоналізацією, дуже навіть виграли. Отримували 20% у грн при стабільному курсі і 10% у валюті при зниженні поточних ставок до десятих %.
  abc111 написав:А если национализация, то какие проценты для действующих депо станет ???

Можуть і знизити, але тоді мали би давати право розірвати депо. Навряд чи зараз є точна відповідь.


прогонят через гривну, думаю
юрикам вообще можно не отдавать - лепота
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 21:56

  Arien написав:Кстати, я пришла с другим гембелем: сегодня easypay не пополнял альфовские карты, обошла штуки 4, благо, они рядом. И комбинированные с Востоком, и самостоятельные... Это что-то техническое или расторгли договор?


а мну банкомат Альфы выдал по картам райфа по 5ке * 3 захода по каждой,
там удобно телефоном, физически они у жены в [неважно где],
впервые такое практически, раньше и до войны и летом, но не помню когда, посылал нах или 200 грн максимум

а Райф мудозвоны, в выходные самообслуживания закрыто, постоянно поподаю на такое
cohan
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