Кстати, я пришла с другим гембелем: сегодня easypay не пополнял альфовские карты, обошла штуки 4, благо, они рядом. И комбинированные с Востоком, и самостоятельные... Это что-то техническое или расторгли договор?
newbie написав:Национализация (в свете последних событий)? Ладно, но интересно, что они сделают с 5-летними валютными депо?
Якщо порівнювати з приватом, то там хто сидів на довгострокових 5-річних, які з'явились перед націоналізацією, дуже навіть виграли. Отримували 20% у грн при стабільному курсі і 10% у валюті при зниженні поточних ставок до десятих %.
abc111 написав:А если национализация, то какие проценты для действующих депо станет ???
Можуть і знизити, але тоді мали би давати право розірвати депо. Навряд чи зараз є точна відповідь.
newbie написав:Национализация (в свете последних событий)? Ладно, но интересно, что они сделают с 5-летними валютными депо?
Якщо порівнювати з приватом, то там хто сидів на довгострокових 5-річних, які з'явились перед націоналізацією, дуже навіть виграли. Отримували 20% у грн при стабільному курсі і 10% у валюті при зниженні поточних ставок до десятих %.
abc111 написав:А если национализация, то какие проценты для действующих депо станет ???
Можуть і знизити, але тоді мали би давати право розірвати депо. Навряд чи зараз є точна відповідь.
прогонят через гривну, думаю юрикам вообще можно не отдавать - лепота
Arien написав:Кстати, я пришла с другим гембелем: сегодня easypay не пополнял альфовские карты, обошла штуки 4, благо, они рядом. И комбинированные с Востоком, и самостоятельные... Это что-то техническое или расторгли договор?
а мну банкомат Альфы выдал по картам райфа по 5ке * 3 захода по каждой, там удобно телефоном, физически они у жены в [неважно где], впервые такое практически, раньше и до войны и летом, но не помню когда, посылал нах или 200 грн максимум
а Райф мудозвоны, в выходные самообслуживания закрыто, постоянно поподаю на такое