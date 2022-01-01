Ukrainian написав:Харьков написав:Альфа-Банк национализируют: государство ищет покупателя
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... lya-forbes
Так як Дельта банк чи по іншому? Дельті теж покупця шукали.
як приват
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 жов, 2022 07:30
як приват
Додано: Пон 03 жов, 2022 07:51
Re: Альфа-Банк
В новой версии приложения "Дія" отобразилась возможность купить военные облигации и Альфа-Банк является одним из партнёров, через которые эти облигации можно приобрести.
Поэтому с данным банком плохо не должно быть.
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:31
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:35
Ну по дельті також вийшло краще ніж поіншим - ВА при максимальному курсі, хто в межах, той ще і виграв. Якби як з приватом діяли з меншими банками, то такого банкопаду і взльоту курсу б не було і невеликим коштом у порівнянні з бегемотом.
Додано: Пон 03 жов, 2022 08:58
Надо читать закон, который они принмают по национализации. Особенно, искать что касается валютных вкладов.
Могут принудительно всё сконвертировать в гривну.
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