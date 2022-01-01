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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 487488489490

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Альфа-Банк 3.8 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
14
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 07:30

  Ukrainian написав:
  Харьков написав:Альфа-Банк национализируют: государство ищет покупателя
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... lya-forbes

Так як Дельта банк чи по іншому? Дельті теж покупця шукали.

як приват
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 07:51

Re: Альфа-Банк

В новой версии приложения "Дія" отобразилась возможность купить военные облигации и Альфа-Банк является одним из партнёров, через которые эти облигации можно приобрести.

Поэтому с данным банком плохо не должно быть.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:31

  Howl написав:Поэтому с данным банком плохо не должно быть.

Национализация - это не ликвидация, так что само собой плохо быть не должно. Либо как Приват будет, либо его продадут после национализации, что мало вероятно, но кто его купит во время войны.
Харьков
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:35

  Мизантрóп написав:
  Ukrainian написав:
  Харьков написав:Альфа-Банк национализируют: государство ищет покупателя
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... lya-forbes

Так як Дельта банк чи по іншому? Дельті теж покупця шукали.

як приват

Ну по дельті також вийшло краще ніж поіншим - ВА при максимальному курсі, хто в межах, той ще і виграв. Якби як з приватом діяли з меншими банками, то такого банкопаду і взльоту курсу б не було і невеликим коштом у порівнянні з бегемотом.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:58

Надо читать закон, который они принмают по национализации. Особенно, искать что касается валютных вкладов.
Могут принудительно всё сконвертировать в гривну.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 09:34

Re: Альфа-Банк

idealstorm написав:Надо читать закон, который они принмают по национализации. Особенно, искать что касается валютных вкладов.
Могут принудительно всё сконвертировать в гривну.
А где порядок и шаги регулятора в отношении банка в ходе национализации прочесть? Мне как клиенту особо разницы нет, за одну гривну пакет акцій продаётся, или за две. (((. Или с налогами или ещё что. Норма про двухмесячную проверку источника происхождения средств у клиента и их блокировки уже откровенно пугает. А ещё там что прописано? Где это читать? И как часто регулятор пересматривает статус системно-значимости? Сегодня значимый, а завтра нет? Или есть регламент какой то?
Востаннє редагувалось qreaton в Пон 03 жов, 2022 09:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 09:37

Re: Альфа-Банк

Жаль если банк уйдет.
Достаточно отделений, пополнение снятие удобное и без комиссий, не то что у госбанков.
Если дело во фридмане, то теперь и киевстар будет национальным оператором? Туши свет, называется.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 09:42

  idealstorm написав:Надо читать закон, который они принмают по национализации. Особенно, искать что касается валютных вкладов.
Могут принудительно всё сконвертировать в гривну.

А ещё могут всех вкладчиков и их наследников расстрелять, чтобы вклады не отдавать. Может всё таки почитать? Он не секретный и довольно короткий. Я вот, например, увидел единственное, что касается простых (не связанных с банком, не под санкциями) вкладчиков: что государство имеет право банк не покупать, а забить и обанкротить. Но это и без закона не только можно, но и обязательно.
moveton
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