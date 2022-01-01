Так як Дельта банк чи по іншому? Дельті теж покупця шукали.
як приват
Ну по дельті також вийшло краще ніж поіншим - ВА при максимальному курсі, хто в межах, той ще і виграв. Якби як з приватом діяли з меншими банками, то такого банкопаду і взльоту курсу б не було і невеликим коштом у порівнянні з бегемотом.
idealstorm написав:Надо читать закон, который они принмают по национализации. Особенно, искать что касается валютных вкладов. Могут принудительно всё сконвертировать в гривну.
А где порядок и шаги регулятора в отношении банка в ходе национализации прочесть? Мне как клиенту особо разницы нет, за одну гривну пакет акцій продаётся, или за две. (((. Или с налогами или ещё что. Норма про двухмесячную проверку источника происхождения средств у клиента и их блокировки уже откровенно пугает. А ещё там что прописано? Где это читать? И как часто регулятор пересматривает статус системно-значимости? Сегодня значимый, а завтра нет? Или есть регламент какой то?
Востаннє редагувалось qreaton в Пон 03 жов, 2022 09:39, всього редагувалось 1 раз.
Жаль если банк уйдет. Достаточно отделений, пополнение снятие удобное и без комиссий, не то что у госбанков. Если дело во фридмане, то теперь и киевстар будет национальным оператором? Туши свет, называется.
idealstorm написав:Надо читать закон, который они принмают по национализации. Особенно, искать что касается валютных вкладов. Могут принудительно всё сконвертировать в гривну.
А ещё могут всех вкладчиков и их наследников расстрелять, чтобы вклады не отдавать. Может всё таки почитать? Он не секретный и довольно короткий. Я вот, например, увидел единственное, что касается простых (не связанных с банком, не под санкциями) вкладчиков: что государство имеет право банк не покупать, а забить и обанкротить. Но это и без закона не только можно, но и обязательно.