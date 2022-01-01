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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 488489490491

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
14
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:08

  IMPRINTER написав:https://minfin.com.ua/ua/2022/10/03/93263442/

интересно, какую судьбу приготовили для гусика - в Законе, по которому собрались национализировать Альфу про гусика ни слова ...

Хто такий гусик ?
maxprofit
 
Повідомлень: 1220
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1287 раз.
Подякували: 146 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:09

maxprofit

Который готовит Мусик и иногда подгорает )
IMPRINTER
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2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38743
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6185 раз.
 
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9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:12

  IMPRINTER написав:maxprofit

Который готовит Мусик и иногда подгорает )

Щось я відстав від нашого місцевого сленгу ...

maxprofit
 
Повідомлень: 1220
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1287 раз.
Подякували: 146 раз.
 
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  #<1 ... 488489490491
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