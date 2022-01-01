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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 жов, 2022 12:08
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maxprofit
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Додано: Пон 03 жов, 2022 12:09
maxprofit
Который готовит Мусик и иногда подгорает )
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IMPRINTER
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Додано: Пон 03 жов, 2022 12:12
IMPRINTER написав:maxprofit
Который готовит Мусик и иногда подгорает )
Щось я відстав від нашого місцевого сленгу ...
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 1220
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 1287 раз.
- Подякували: 146 раз.
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