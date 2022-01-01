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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 488489490491

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 44
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
4
2- Погане. Некомпетентне.
5%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
14
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:12

  IMPRINTER написав:maxprofit

Который готовит Мусик и иногда подгорает )

Щось я відстав від нашого місцевого сленгу ...

maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 12:29

  Кащей написав:Нужно сделать довольно крупную покупку в евро. Помониторив курсы, вижу, что самый низкий у Аллы. Подвохов тут никаких не будет? Снимут точно по тому, который будет указан в Сенсе (36,95 сейчас, например) на момент списания? Карта - кредитка Ред.

Оракулы в отпуске. Алла обещает, что так. А иначе зачем вообще этот курс публикуется?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:05

Re: Альфа-Банк

  Кащей написав:Снимут точно по тому, который будет указан в Сенсе (36,95 сейчас, например) на момент списания? Карта - кредитка Ред.

В мене покупку в $ провели через кілька днів по новому курсу (було 37.40, стало 37.65). Якщо євро далі буде падати, можливо навіть виграєте.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:42

  moveton написав:
  Кащей написав:Нужно сделать довольно крупную покупку в евро. Помониторив курсы, вижу, что самый низкий у Аллы. Подвохов тут никаких не будет? Снимут точно по тому, который будет указан в Сенсе (36,95 сейчас, например) на момент списания? Карта - кредитка Ред.

Оракулы в отпуске. Алла обещает, что так. А иначе зачем вообще этот курс публикуется?

Спасибо, там все четко и понятно: "спочатку з євро в долар за курсом Mastercard**. Потім з долара в гривню за курсом продажу долара від банку." Действительно, непонятно, зачем этот курс (UAH/EUR) вообще публикуется. Такой хоккей нам не нужен. Куплю Изей, у него все просто, без выкрутасов.
Кащей
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  #<1 ... 488489490491
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