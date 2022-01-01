Кащей написав:Нужно сделать довольно крупную покупку в евро. Помониторив курсы, вижу, что самый низкий у Аллы. Подвохов тут никаких не будет? Снимут точно по тому, который будет указан в Сенсе (36,95 сейчас, например) на момент списания? Карта - кредитка Ред.
Кащей написав:Нужно сделать довольно крупную покупку в евро. Помониторив курсы, вижу, что самый низкий у Аллы. Подвохов тут никаких не будет? Снимут точно по тому, который будет указан в Сенсе (36,95 сейчас, например) на момент списания? Карта - кредитка Ред.
Спасибо, там все четко и понятно: "спочатку з євро в долар за курсом Mastercard**. Потім з долара в гривню за курсом продажу долара від банку." Действительно, непонятно, зачем этот курс (UAH/EUR) вообще публикуется. Такой хоккей нам не нужен. Куплю Изей, у него все просто, без выкрутасов.
Кащей написав:Спасибо, там все четко и понятно: "спочатку з євро в долар за курсом Mastercard**. Потім з долара в гривню за курсом продажу долара від банку." Действительно, непонятно, зачем этот курс (UAH/EUR) вообще публикуется. Такой хоккей нам не нужен. Куплю Изей, у него все просто, без выкрутасов.
Ну вот так оно у Аллы заковыристо: для Visa прямой курс, а для MC через доллар. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Если карта MC, то может и не лучший курс на рынке.