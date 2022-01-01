Кащей написав:Нужно сделать довольно крупную покупку в евро. Помониторив курсы, вижу, что самый низкий у Аллы. Подвохов тут никаких не будет? Снимут точно по тому, который будет указан в Сенсе (36,95 сейчас, например) на момент списания? Карта - кредитка Ред.
Кащей написав:Нужно сделать довольно крупную покупку в евро. Помониторив курсы, вижу, что самый низкий у Аллы. Подвохов тут никаких не будет? Снимут точно по тому, который будет указан в Сенсе (36,95 сейчас, например) на момент списания? Карта - кредитка Ред.
Спасибо, там все четко и понятно: "спочатку з євро в долар за курсом Mastercard**. Потім з долара в гривню за курсом продажу долара від банку." Действительно, непонятно, зачем этот курс (UAH/EUR) вообще публикуется. Такой хоккей нам не нужен. Куплю Изей, у него все просто, без выкрутасов.
Кащей написав:Спасибо, там все четко и понятно: "спочатку з євро в долар за курсом Mastercard**. Потім з долара в гривню за курсом продажу долара від банку." Действительно, непонятно, зачем этот курс (UAH/EUR) вообще публикуется. Такой хоккей нам не нужен. Куплю Изей, у него все просто, без выкрутасов.
Ну вот так оно у Аллы заковыристо: для Visa прямой курс, а для MC через доллар. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Если карта MC, то может и не лучший курс на рынке.
Хочу попередити підприємців ні в якому разі не працювати із Альфа-банком. Сьогодні 03.10.2022 р. Наша компанія ТОВ "Здравниці України" зіштовхнулась із наглим обкраданням із боку Альфа-банку. Підприємство не функціонувало зовсім, було заморожено, однак на рахунку були кошти в розмірі 9390,72 грн на початок 2022 року. І плануючи діяльність ми сьогодні виявили, що наш банк-"партнер" списував собі щомісячно по 1000 грн за банківське обслуговування. Цікаво не перетрудилися обслуговувати підприємство із відсутнім оборотом. Ось сидимо і думаємо: чи це така винагорода від банку за використання коштів підприємства для забезпечення нормативів ліквідності перед НБУ чи це підтримка бізнесу у період війни... Гарни партнер бізнесу, га?! Що думаєте? Хто знає що це за така програма: Молодці у банку? Дякуємо за підтримку у війну. Дякуємо за роботу персонального менеджеру. Низький уклін. Все для клієнта.
Здравниці України написав:Хочу попередити підприємців ні в якому разі не працювати із Альфа-банком. Сьогодні 03.10.2022 р. Наша компанія ТОВ "Здравниці України" зіштовхнулась із наглим обкраданням із боку Альфа-банку. Підприємство не функціонувало зовсім, було заморожено, однак на рахунку були кошти в розмірі 9390,72 грн на початок 2022 року. І плануючи діяльність ми сьогодні виявили, що наш банк-"партнер" списував собі щомісячно по 1000 грн за банківське обслуговування. Цікаво не перетрудилися обслуговувати підприємство із відсутнім оборотом. Ось сидимо і думаємо: чи це така винагорода від банку за використання коштів підприємства для забезпечення нормативів ліквідності перед НБУ чи це підтримка бізнесу у період війни... Гарни партнер бізнесу, га?! Що думаєте? Хто знає що це за така програма: Молодці у банку? Дякуємо за підтримку у війну. Дякуємо за роботу персонального менеджеру. Низький уклін. Все для клієнта.
Ви б хоч ваш тариф вказали, бо виглядає як банальний вкид від бота