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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 жов, 2022 17:28
Коллеги, сэпы в пределах лимитов без проблем ходят?
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Додано: Пон 03 жов, 2022 17:56
la9 Таки так.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 18:04
Tessa написав:
Из моих последних покупок в евро:
25 сентября - курс 36,845
28 сентября - курс 36,4
Спасибо. Это даты и курсы списания, надеюсь? Какая ПС, Виза или Мастер?
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