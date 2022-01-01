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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 489490491492

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
14
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 17:28

Коллеги, сэпы в пределах лимитов без проблем ходят?
la9
 
Повідомлень: 2281
З нами з: 02.07.09
Подякував: 436 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 17:56

la9 Таки так.
Ой+
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Повідомлень: 5327
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 837 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:04

  Tessa написав:Из моих последних покупок в евро:
25 сентября - курс 36,845
28 сентября - курс 36,4
Спасибо. Это даты и курсы списания, надеюсь? Какая ПС, Виза или Мастер?
Кащей
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Повідомлень: 1483
З нами з: 30.08.09
Подякував: 194 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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  #<1 ... 489490491492
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