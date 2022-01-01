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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 489490491492

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
14
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 17:28

Коллеги, сэпы в пределах лимитов без проблем ходят?
la9
 
Повідомлень: 2281
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Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 17:56

la9 Таки так.
Ой+
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Повідомлень: 5327
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Подякував: 84 раз.
Подякували: 837 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:04

  Tessa написав:Из моих последних покупок в евро:
25 сентября - курс 36,845
28 сентября - курс 36,4
Спасибо. Это даты и курсы списания, надеюсь? Какая ПС, Виза или Мастер?
Кащей
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Повідомлень: 1483
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Подякував: 194 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:52

Faceless

Тариф не пам'ятаю, але точно не по 1000 грн за відсутність діяльності.
Була б там комісія 50 чи 100 грн, навіть не було б питань...
Здравниці України
 
Повідомлень: 3
З нами з: 03.10.22
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:06

moveton , если для вас такая комиссия считается нормой при отсутствии работы, тогда открывайте вы самый лучший клиент не только для банка, но и для любой компании.

да, у нас деятельность не велась, компания заморожена. Я не уверен что мы сможем снова открыться в нынешних условиях. Эти условия позволяют списывают комиссию в пятикратном размере.

Это низко и подло. Я так считаю. И причем тут решение в октябре обнулить счет одним махом? Я же не выставлю банку счет за то, что он крутит деньгами предприятия, перекладывается в овернайти и сверхкороткие депозиты? это его дело. Мы готовы платить разумные деньги за обслуживание счета. Это не тариф, это грабеж.
Здравниці України
 
Повідомлень: 3
З нами з: 03.10.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:14

  Кащей написав:
  Tessa написав:Из моих последних покупок в евро:
25 сентября - курс 36,845
28 сентября - курс 36,4
Спасибо. Это даты и курсы списания, надеюсь? Какая ПС, Виза или Мастер?

Дата покупки, смотрю в приложении. Мастеркард
Tessa
 
Повідомлень: 20
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:53

  Здравниці України написав:Это низко и подло. Я так считаю. И причем тут решение в октябре обнулить счет одним махом? Я же не выставлю банку счет за то, что он крутит деньгами предприятия, перекладывается в овернайти и сверхкороткие депозиты? это его дело. Мы готовы платить разумные деньги за обслуживание счета. Это не тариф, это грабеж.

Свидетель путается в показаниях. Так в октябре обнулили счёт на почти 10к грн или раз в месяц списывали по 1000 грн?

Что до заводить ли юрику счёт в Альфе, нормально сказать: "Если вы дятел, который за своим счётом годами не следит и тарифов не читает, то Альфа вам может дорого обойтись. У нас так и получилось". Под таким ППКС. А вот с тем, что пользоваться такой ленью клиентов низко и подло, категорически не соглашусь. Обычная коммерция. Как говаривали ещё древние римляне: caveat emptor.

У меня, кстати, счёт предпринимателя в Алле есть. И движений по нему нет уже больше года. И денег с меня за это Алла не берёт никаких. Возможно потому, что их на том счету сроду не было, но это не точно :P
moveton
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