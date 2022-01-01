Додано: Пон 03 жов, 2022 19:53

Здравниці України написав: Это низко и подло. Я так считаю. И причем тут решение в октябре обнулить счет одним махом? Я же не выставлю банку счет за то, что он крутит деньгами предприятия, перекладывается в овернайти и сверхкороткие депозиты? это его дело. Мы готовы платить разумные деньги за обслуживание счета. Это не тариф, это грабеж. Это низко и подло. Я так считаю. И причем тут решение в октябре обнулить счет одним махом? Я же не выставлю банку счет за то, что он крутит деньгами предприятия, перекладывается в овернайти и сверхкороткие депозиты? это его дело. Мы готовы платить разумные деньги за обслуживание счета. Это не тариф, это грабеж.

Свидетель путается в показаниях. Так в октябре обнулили счёт на почти 10к грн или раз в месяц списывали по 1000 грн?Что до заводить ли юрику счёт в Альфе, нормально сказать: "Если вы дятел, который за своим счётом годами не следит и тарифов не читает, то Альфа вам может дорого обойтись. У нас так и получилось". Под таким ППКС. А вот с тем, что пользоваться такой ленью клиентов низко и подло, категорически не соглашусь. Обычная коммерция. Как говаривали ещё древние римляне: caveat emptor.У меня, кстати, счёт предпринимателя в Алле есть. И движений по нему нет уже больше года. И денег с меня за это Алла не берёт никаких. Возможно потому, что их на том счету сроду не было, но это не точно