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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 жов, 2022 18:04
Додано: Пон 03 жов, 2022 18:52
Faceless
Тариф не пам'ятаю, але точно не по 1000 грн за відсутність діяльності.
Була б там комісія 50 чи 100 грн, навіть не було б питань...
Додано: Пон 03 жов, 2022 19:06
moveton , если для вас такая комиссия считается нормой при отсутствии работы, тогда открывайте вы самый лучший клиент не только для банка, но и для любой компании.
да, у нас деятельность не велась, компания заморожена. Я не уверен что мы сможем снова открыться в нынешних условиях. Эти условия позволяют списывают комиссию в пятикратном размере.
Это низко и подло. Я так считаю. И причем тут решение в октябре обнулить счет одним махом? Я же не выставлю банку счет за то, что он крутит деньгами предприятия, перекладывается в овернайти и сверхкороткие депозиты? это его дело. Мы готовы платить разумные деньги за обслуживание счета. Это не тариф, это грабеж.
Додано: Пон 03 жов, 2022 19:14
Додано: Пон 03 жов, 2022 19:53
Свидетель путается в показаниях. Так в октябре обнулили счёт на почти 10к грн или раз в месяц списывали по 1000 грн?
Что до заводить ли юрику счёт в Альфе, нормально сказать: "Если вы дятел, который за своим счётом годами не следит и тарифов не читает, то Альфа вам может дорого обойтись. У нас так и получилось". Под таким ППКС. А вот с тем, что пользоваться такой ленью клиентов низко и подло, категорически не соглашусь. Обычная коммерция. Как говаривали ещё древние римляне: caveat emptor.
У меня, кстати, счёт предпринимателя в Алле есть. И движений по нему нет уже больше года. И денег с меня за это Алла не берёт никаких. Возможно потому, что их на том счету сроду не было, но это не точно
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