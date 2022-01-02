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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 жов, 2022 22:58
Гусік поїде на історичну батьківщину - вслід за гусскім воєнним кораблем.
І це буде надзвичайно болюча втрата для усіх upgraded bank users. Але таке життя
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