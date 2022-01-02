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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 490491492493

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
14
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 22:58

  IMPRINTER написав:https://minfin.com.ua/ua/2022/10/03/93263442/

интересно, какую судьбу приготовили для гусика - в Законе, по которому собрались национализировать Альфу про гусика ни слова ...


Гусік поїде на історичну батьківщину - вслід за гусскім воєнним кораблем.
І це буде надзвичайно болюча втрата для усіх upgraded bank users. Але таке життя :(
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 00:09

Nighthawk а разом з банком і гусік віджати у Фрідмана ніяк ? :D
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 02:07

  -VICTOR- написав:Nighthawk а разом з банком і гусік віджати у Фрідмана ніяк ? :D


потом заберем гуся в качестве репараций
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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  #<1 ... 490491492493
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