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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 жов, 2022 22:58
Гусік поїде на історичну батьківщину - вслід за гусскім воєнним кораблем.
І це буде надзвичайно болюча втрата для усіх upgraded bank users. Але таке життя
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Додано: Вів 04 жов, 2022 02:07
-VICTOR- написав:Nighthawk
а разом з банком і гусік віджати у Фрідмана ніяк ?
потом заберем гуся в качестве репараций
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