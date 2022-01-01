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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 490491492493

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
14
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 22:58

  IMPRINTER написав:https://minfin.com.ua/ua/2022/10/03/93263442/

интересно, какую судьбу приготовили для гусика - в Законе, по которому собрались национализировать Альфу про гусика ни слова ...


Гусік поїде на історичну батьківщину - вслід за гусскім воєнним кораблем.
І це буде надзвичайно болюча втрата для усіх upgraded bank users. Але таке життя :(
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 00:09

Nighthawk а разом з банком і гусік віджати у Фрідмана ніяк ? :D
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 02:07

  -VICTOR- написав:Nighthawk а разом з банком і гусік віджати у Фрідмана ніяк ? :D


потом заберем гуся в качестве репараций
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 06:57

Re: Альфа-Банк

mephala написав:Здравниці України
судя по вашему возмущению тарифов вы или ваш бухгалтер вообще не читали перед тем как подписать договор. и после подписания тоже не удосужились их прочитать.
а как вы интересно банк выбирали для обслуживания? чисто по рекламным заманухам?
Хочу кстати напомнить, что точно такой тариф работает и для физических лиц. В прошлом, люди попавшие в оккупацию, и кто вовремя не смог оформить нужные документы и снять средства, также были побриты на аналогичных условиях.
qreaton
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 07:43

  mephala написав:
  cdj2 написав:А мне кажется что у Алки ликвидность просто всё. Тырит деньги клиентов, режет кредлимиты, блочит P2P и другие прелести которые сигнализируют о скорой смерти банки.


так по этим приметам можно считать что всей БСУ кирдык.


Из всего вороха банков, которыми пользуюсь, так ведёт себя исключительно альфа. Хотя ваш тезис возможно близок к истине.
Востаннє редагувалось cdj2 в Вів 04 жов, 2022 08:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 07:52

  Amethyst написав:
  idealstorm написав:Какие у кого "курсы" ?:)

Курс НБУ тут должен быть

Карточный курс на дату списания. Смотреть в сенсе или в табличке на сайте.
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 07:55

  mephala написав:
  idealstorm написав:
  motosmile написав:Суми повний місяць лежали?
У мене блек, все ок з розрахунками


Дякую. Поліз в тарифи та вже розібрався.
Підтримка схибила та чомусь оформила запит на інших колег :) (бо каже тре брати 1 та 2 число для мого випадку).
Почекаю на відповідь. Хаха.


берете кожен день окремо. в рахунок добової суми йде тільки те що пролежало цілий день без руху.
додаєте всі ці суми за кожен день та ділите на загальну кількість днів у місяці.
так рахували?

Вообще то не так считается.
Считается сумма остатка по счёту без холдов минус пополнения и списания в этот день.
Из 7 дней депозита платят за 5. Из 30 - за 28.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 07:57

  Харьков написав:Альфа-Банк национализируют: государство ищет покупателя
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... lya-forbes

Я же говорил. Самое печальное что ценные бумаги под ФГВФО не подпадают, а значит ушлёпки скомуниздили мои деньги.
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 07:58

  cohan написав:
  Arien написав:Кстати, я пришла с другим гембелем: сегодня easypay не пополнял альфовские карты, обошла штуки 4, благо, они рядом. И комбинированные с Востоком, и самостоятельные... Это что-то техническое или расторгли договор?


а мну банкомат Альфы выдал по картам райфа по 5ке * 3 захода по каждой,
там удобно телефоном, физически они у жены в [неважно где],
впервые такое практически, раньше и до войны и летом, но не помню когда, посылал нах или 200 грн максимум

а Райф мудозвоны, в выходные самообслуживания закрыто, постоянно поподаю на такое

Райф всю жизнь, со времён Дельты выдавал по 5к на визе и 1к на мастере.
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 08:01

  IMPRINTER написав:https://minfin.com.ua/ua/2022/10/03/93263442/

интересно, какую судьбу приготовили для гусика - в Законе, по которому собрались национализировать Альфу про гусика ни слова ...

Гусика терять плохо. Останется один единственный, который не вкусный сам по себе.
cdj2
 
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