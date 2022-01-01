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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 491492493494

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
14
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 10:22

  cdj2 написав:
  IMPRINTER написав:https://minfin.com.ua/ua/2022/10/03/93263442/

интересно, какую судьбу приготовили для гусика - в Законе, по которому собрались национализировать Альфу про гусика ни слова ...

Гусика терять плохо. Останется один единственный, который не вкусный сам по себе.


ну да, без восточно-угорских приправ он невкусен.
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 10:44

  cdj2 написав:
  Харьков написав:Альфа-Банк национализируют: государство ищет покупателя
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... lya-forbes

Я же говорил. Самое печальное что ценные бумаги под ФГВФО не подпадают, а значит ушлёпки скомуниздили мои деньги.

если акционер Альфы то и вклады тоже.Но врядли такой
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 11:09

Re: Альфа-Банк

Банк на редкость удобен. Пакеты по сути без РКО (выполнить условия можно без проблем), бесплатное пополнение и обналичка с карт (если правильно подойти к делу), нормальные проценты на сберсчете, орехи, уже обкатанное и рабочее приложение и что немаловажно web-банкинг.
Сеть отделений по всей стране.
Много ли банков могут предоставлять такой сервис обычному пользователю?
Arien
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