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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 жов, 2022 10:22
cdj2 написав:
Гусика терять плохо. Останется один единственный, который не вкусный сам по себе.
ну да, без восточно-угорских приправ он невкусен.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 10:44
cdj2 написав:
Я же говорил. Самое печальное что ценные бумаги под ФГВФО не подпадают, а значит ушлёпки скомуниздили мои деньги.
если акционер Альфы то и вклады тоже.Но врядли такой
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Додано: Вів 04 жов, 2022 11:09
Банк на редкость удобен. Пакеты по сути без РКО (выполнить условия можно без проблем), бесплатное пополнение и обналичка с карт (если правильно подойти к делу), нормальные проценты на сберсчете, орехи, уже обкатанное и рабочее приложение и что немаловажно web-банкинг.
Сеть отделений по всей стране.
Много ли банков могут предоставлять такой сервис обычному пользователю?
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