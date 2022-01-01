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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 жов, 2022 11:09
Банк на редкость удобен. Пакеты по сути без РКО (выполнить условия можно без проблем), бесплатное пополнение и обналичка с карт (если правильно подойти к делу), нормальные проценты на сберсчете, орехи, уже обкатанное и рабочее приложение и что немаловажно web-банкинг.
Сеть отделений по всей стране.
Много ли банков могут предоставлять такой сервис обычному пользователю?
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Arien
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Додано: Вів 04 жов, 2022 11:33
cdj2 написав: mephala написав:
берете кожен день окремо. в рахунок добової суми йде тільки те що пролежало цілий день без руху.
додаєте всі ці суми за кожен день та ділите на загальну кількість днів у місяці.
так рахували?
Вообще то не так считается.
Считается сумма остатка по счёту без холдов минус пополнения и списания в этот день.
Из 7 дней депозита платят за 5. Из 30 - за 28.
везьмем для примера.
1. на начало дня 4К грн
2. пополнение на 1К грн
3. списание на 3К грн
4. остаток на конец дня 2К грн
сколько по вашей математике у чела будет по среднедневному остатку если как вы пишете "минус пополнения и списания в этот день" и так же не совсем однозначно звучит "Считается сумма остатка по счёту" это на когда?
ЗЫ
и по депо. хотите сказать если деньги были в банке до открытия депо и останутся в банке после его закрытия просто перекочевав с одного счета на другой то тоже будет на два дня меньше? интересно было бы увидеть обоснование.
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mephala
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Додано: Вів 04 жов, 2022 12:18
Оффтоп
Підкажіть будь-ласка, у випадку проблем з банком, чи буде продовжувати працювати Альфа страхування?
Користуюся їх програмою страхування життя від критичних захворювань, підходить час продовжувати, маю сумніви..
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kyk
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Додано: Вів 04 жов, 2022 12:25
Arien написав:
Банк на редкость удобен. Пакеты по сути без РКО (выполнить условия можно без проблем), бесплатное пополнение и обналичка с карт (если правильно подойти к делу), нормальные проценты на сберсчете, орехи, уже обкатанное и рабочее приложение и что немаловажно web-банкинг.
Сеть отделений по всей стране.
Много ли банков могут предоставлять такой сервис обычному пользователю?
"бесплатное ... обналичка с карт (если правильно подойти к делу)
"
поделитесь лайфхаком?
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amt_mail1c
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Додано: Вів 04 жов, 2022 12:25
kyk написав:Оффтоп
Підкажіть будь-ласка, у випадку проблем з банком, чи буде продовжувати працювати Альфа страхування?
Користуюся їх програмою страхування життя від критичних захворювань, підходить час продовжувати, маю сумніви..
Страхова окремо від банку, єдине, що може додати проблем страховій, в разі чого - якщо в неї значна частина коштів в Альфа-банку.
Та й годі бідну Альфу хоронити тільки через якийсь дурний закон про виведення з ринку
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Faceless
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Додано: Вів 04 жов, 2022 12:29
Faceless написав:
Та й годі бідну Альфу хоронити тільки через якийсь дурний закон про виведення з ринку
Треба було вперед з Михайла і Ко 2 млрд сторгувати, а тоді за 1 грн відкупити.
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Ой+
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Додано: Вів 04 жов, 2022 12:39
amt_mail1c написав: Arien написав:
Банк на редкость удобен. Пакеты по сути без РКО (выполнить условия можно без проблем), бесплатное пополнение и обналичка с карт (если правильно подойти к делу), нормальные проценты на сберсчете, орехи, уже обкатанное и рабочее приложение и что немаловажно web-банкинг.
Сеть отделений по всей стране.
Много ли банков могут предоставлять такой сервис обычному пользователю?
"бесплатное ... обналичка с карт (если правильно подойти к делу)
"
поделитесь лайфхаком?
...выполни за 10 минут (необходимое пакету условие)
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