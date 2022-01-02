Додано: Вів 04 жов, 2022 11:33

cdj2 написав: mephala написав: берете кожен день окремо. в рахунок добової суми йде тільки те що пролежало цілий день без руху.

додаєте всі ці суми за кожен день та ділите на загальну кількість днів у місяці.

так рахували? берете кожен день окремо. в рахунок добової суми йде тільки те що пролежало цілий день без руху.додаєте всі ці суми за кожен день та ділите на загальну кількість днів у місяці.так рахували?

Вообще то не так считается.

Считается сумма остатка по счёту без холдов минус пополнения и списания в этот день.

Из 7 дней депозита платят за 5. Из 30 - за 28. Вообще то не так считается.Считается сумма остатка по счёту без холдов минус пополнения и списания в этот день.Из 7 дней депозита платят за 5. Из 30 - за 28.

везьмем для примера.1. на начало дня 4К грн2. пополнение на 1К грн3. списание на 3К грн4. остаток на конец дня 2К грнсколько по вашей математике у чела будет по среднедневному остатку если как вы пишете "минус пополнения и списания в этот день" и так же не совсем однозначно звучит "Считается сумма остатка по счёту" это на когда?ЗЫи по депо. хотите сказать если деньги были в банке до открытия депо и останутся в банке после его закрытия просто перекочевав с одного счета на другой то тоже будет на два дня меньше? интересно было бы увидеть обоснование.