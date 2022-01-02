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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 491492493494

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
14
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 11:09

Re: Альфа-Банк

Банк на редкость удобен. Пакеты по сути без РКО (выполнить условия можно без проблем), бесплатное пополнение и обналичка с карт (если правильно подойти к делу), нормальные проценты на сберсчете, орехи, уже обкатанное и рабочее приложение и что немаловажно web-банкинг.
Сеть отделений по всей стране.
Много ли банков могут предоставлять такой сервис обычному пользователю?
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 11:33

  cdj2 написав:
  mephala написав:берете кожен день окремо. в рахунок добової суми йде тільки те що пролежало цілий день без руху.
додаєте всі ці суми за кожен день та ділите на загальну кількість днів у місяці.
так рахували?

Вообще то не так считается.
Считается сумма остатка по счёту без холдов минус пополнения и списания в этот день.
Из 7 дней депозита платят за 5. Из 30 - за 28.


везьмем для примера.
1. на начало дня 4К грн
2. пополнение на 1К грн
3. списание на 3К грн
4. остаток на конец дня 2К грн
сколько по вашей математике у чела будет по среднедневному остатку если как вы пишете "минус пополнения и списания в этот день" и так же не совсем однозначно звучит "Считается сумма остатка по счёту" это на когда?

ЗЫ
и по депо. хотите сказать если деньги были в банке до открытия депо и останутся в банке после его закрытия просто перекочевав с одного счета на другой то тоже будет на два дня меньше? интересно было бы увидеть обоснование.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:18

Альфа Страхування

Оффтоп
Підкажіть будь-ласка, у випадку проблем з банком, чи буде продовжувати працювати Альфа страхування?
Користуюся їх програмою страхування життя від критичних захворювань, підходить час продовжувати, маю сумніви..
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:25

  Arien написав:Банк на редкость удобен. Пакеты по сути без РКО (выполнить условия можно без проблем), бесплатное пополнение и обналичка с карт (если правильно подойти к делу), нормальные проценты на сберсчете, орехи, уже обкатанное и рабочее приложение и что немаловажно web-банкинг.
Сеть отделений по всей стране.
Много ли банков могут предоставлять такой сервис обычному пользователю?


"бесплатное ... обналичка с карт (если правильно подойти к делу)"
поделитесь лайфхаком?
amt_mail1c
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:25

Re: Альфа-Банк

kyk написав:Оффтоп
Підкажіть будь-ласка, у випадку проблем з банком, чи буде продовжувати працювати Альфа страхування?
Користуюся їх програмою страхування життя від критичних захворювань, підходить час продовжувати, маю сумніви..
Страхова окремо від банку, єдине, що може додати проблем страховій, в разі чого - якщо в неї значна частина коштів в Альфа-банку.
Та й годі бідну Альфу хоронити тільки через якийсь дурний закон про виведення з ринку
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:29

Re: Альфа-Банк

  Faceless написав:Та й годі бідну Альфу хоронити тільки через якийсь дурний закон про виведення з ринку

Треба було вперед з Михайла і Ко 2 млрд сторгувати, а тоді за 1 грн відкупити.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 12:39

  amt_mail1c написав:
  Arien написав:Банк на редкость удобен. Пакеты по сути без РКО (выполнить условия можно без проблем), бесплатное пополнение и обналичка с карт (если правильно подойти к делу), нормальные проценты на сберсчете, орехи, уже обкатанное и рабочее приложение и что немаловажно web-банкинг.
Сеть отделений по всей стране.
Много ли банков могут предоставлять такой сервис обычному пользователю?


"бесплатное ... обналичка с карт (если правильно подойти к делу)"
поделитесь лайфхаком?

...выполни за 10 минут (необходимое пакету условие)
-получи наличными до 100к в любом банкомате или лямы в кассе
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 13:25

  cdj2 написав:Райф всю жизнь, со времён Дельты выдавал по 5к на визе и 1к на мастере.

да лан, по Райф+ / АТБ дает 25 по каждой, даже тысячными
только толку, если закрыто, проще по чужим банкоматам
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 13:44

  Arien написав:Банк на редкость удобен. Пакеты по сути без РКО (выполнить условия можно без проблем), бесплатное пополнение и обналичка с карт (если правильно подойти к делу), нормальные проценты на сберсчете, орехи, уже обкатанное и рабочее приложение и что немаловажно web-банкинг.
Сеть отделений по всей стране.
Много ли банков могут предоставлять такой сервис обычному пользователю?

Был. Кредитование сдулось. Наличка - на любителя. Аппликуха - сплошные глюки. Использовать как конвертационный центр?
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