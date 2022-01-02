Додано: Вів 04 жов, 2022 15:54

newbie написав: mephala написав: newbie



т.е. вы пишите что у вас списывает абонку в минус а я выдумываю что у вас пакет платный? забавно.



на ветке был кейс что чел писал про повторное списание (может и вы) но там офпред была взяла в работу и вопрос должны были решить. повторю еще раз - разовый баг это не значит система. у массы повторно не списывает т.е. вы пишите что у вас списывает абонку в минус а я выдумываю что у вас пакет платный? забавно.на ветке был кейс что чел писал про повторное списание (может и вы) но там офпред была взяла в работу и вопрос должны были решить. повторю еще раз - разовый баг это не значит система. у массы повторно не списывает

Уже не списывает (я надеюсь), т.к. от карт отказался. Списывали 3 раза подряд до -0,9$. Офпред ничего не решает (обещать не значит жениться, тем более на форуме). Откуда Вы знаете, что у других не списывает? С офпредом близки, что так ее (его) защищаете? В общем все мимо. Разового там ничего не бывает, банк не маленький, любой сбой (или неправильное действие) цепляет многих и у них это обычное явление, т.е. система. Их даже и не рассматривают, включают тормоз и в ответах (если отвечают) просто отмораживаются. Такой у них бизнес. Уже не списывает (я надеюсь), т.к. от карт отказался. Списывали 3 раза подряд до -0,9$. Офпред ничего не решает (обещать не значит жениться, тем более на форуме). Откуда Вы знаете, что у других не списывает? С офпредом близки, что так ее (его) защищаете? В общем все мимо. Разового там ничего не бывает, банк не маленький, любой сбой (или неправильное действие) цепляет многих и у них это обычное явление, т.е. система. Их даже и не рассматривают, включают тормоз и в ответах (если отвечают) просто отмораживаются. Такой у них бизнес.

У меня списали $1 по тарифу White за оповещения по SMS, карта в $. Теперь баланс -1$. На счетах есть гривна, а на депо $. Не люблю долги, захотел погасить. Через приложение Sense не вышло. Написал в поддержку. Проблема в том, что этот долг ($1) нельзя оплатить гривной по курсу. Если я его не погашу в течение месяца приложение будет заблокировано (аккаунт в Sense bank). Считайте, утрачен удаленный доступ к счетам. Имея деньги на счетах я не могу погасить долг в $1 без похода в отделение банка. Т.е., чисто гипотетически, имея на балансе несколько сотен тысяч гривен Альфа-Банк отключит доступ к деньгам из-за долга в $1. Повторяю. Деньги на счетах есть (гривна) и я хочу погасить долг. Но нет, только поход в отделение для покупки $1. Sense bank, все для людей в инновационном банке будущего. Поэтому, лично я, не рекомендую рассматривать Альфу как банк для сбережений. Да, у меня есть переписка с консультантом из банка. И единственное объяснение - такие правила. Имея солидные деньги на счетах можно очень крепко попасть из-за долга в $1. Ужас, а не сервис.