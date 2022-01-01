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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 жов, 2022 15:54
newbie написав: mephala написав:newbie
т.е. вы пишите что у вас списывает абонку в минус а я выдумываю что у вас пакет платный? забавно.
на ветке был кейс что чел писал про повторное списание (может и вы) но там офпред была взяла в работу и вопрос должны были решить. повторю еще раз - разовый баг это не значит система. у массы повторно не списывает
Уже не списывает (я надеюсь), т.к. от карт отказался. Списывали 3 раза подряд до -0,9$. Офпред ничего не решает (обещать не значит жениться, тем более на форуме). Откуда Вы знаете, что у других не списывает? С офпредом близки, что так ее (его) защищаете? В общем все мимо. Разового там ничего не бывает, банк не маленький, любой сбой (или неправильное действие) цепляет многих и у них это обычное явление, т.е. система. Их даже и не рассматривают, включают тормоз и в ответах (если отвечают) просто отмораживаются. Такой у них бизнес.
У меня списали $1 по тарифу White за оповещения по SMS, карта в $. Теперь баланс -1$. На счетах есть гривна, а на депо $. Не люблю долги, захотел погасить. Через приложение Sense не вышло. Написал в поддержку. Проблема в том, что этот долг ($1) нельзя оплатить гривной по курсу. Если я его не погашу в течение месяца приложение будет заблокировано (аккаунт в Sense bank). Считайте, утрачен удаленный доступ к счетам. Имея деньги на счетах я не могу погасить долг в $1 без похода в отделение банка. Т.е., чисто гипотетически, имея на балансе несколько сотен тысяч гривен Альфа-Банк отключит доступ к деньгам из-за долга в $1. Повторяю. Деньги на счетах есть (гривна) и я хочу погасить долг. Но нет, только поход в отделение для покупки $1. Sense bank, все для людей в инновационном банке будущего. Поэтому, лично я, не рекомендую рассматривать Альфу как банк для сбережений. Да, у меня есть переписка с консультантом из банка. И единственное объяснение - такие правила. Имея солидные деньги на счетах можно очень крепко попасть из-за долга в $1. Ужас, а не сервис.
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hotseo
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Додано: Вів 04 жов, 2022 16:05
hotseo написав:
Деньги на счетах есть (гривна)
Вот в этом месте главная ошибка. Не деньги гривна с 24го февраля. И если банк даст возможность эти не деньги поменять на валюту, ему НБУ сделает бо-бо. Почему наезд на Аллу? Если хочется иначе, то банк должен быть не украинский. Но такой вряд ли вообще согласится на счётах гривну держать, не то, что обменивать
И почему обязательно идти в отделение? Входящий P2P перевод на карту каким-то образом заблокирован?
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moveton
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Додано: Вів 04 жов, 2022 16:16
moveton написав: hotseo написав:
Деньги на счетах есть (гривна)
Вот в этом месте главная ошибка. Не деньги гривна с 24го февраля. И если банк даст возможность эти не деньги поменять на валюту, ему НБУ сделает бо-бо.
Вообще-то эти "не деньги" -- всё ещё официальная денежная единица в Украине, обязательная к приему, и использование которой обязательно при расчетах с юридическими лицами в Украине. Но банк, почему-то, не хочет за свои услуги оплату в гривнах, а хочет в валюте. Вот на этом бы этапе выйти НБУ и сделать банку бо-бо, но почему-то этого не происходит.
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M-Audio
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Додано: Вів 04 жов, 2022 16:17
hotseo написав:
Но нет, только поход в отделение для покупки $1.
Ну ну.Разве что сразу $3, но без Superapp нема сенсу.Совет: металлический доллар с собой в отделение можно не брать
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Мизантрóп
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Додано: Вів 04 жов, 2022 16:50
Faceless написав:
Та й годі бідну Альфу хоронити тільки через якийсь дурний закон про виведення з ринку
Банк ведёт себя так, как вела себя дельта за пару месяцев до смерти. Вдобавок ещё военные действия, санкции, блокировка работы с ценными бумагами и по факту убыток клиентов из-за действий банка измеряемый величинами от 50%
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cdj2
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Додано: Вів 04 жов, 2022 16:52
cdj2 написав: mephala написав:
везьмем для примера.
1. на начало дня 4К грн
2. пополнение на 1К грн
3. списание на 3К грн
4. остаток на конец дня 2К грн
сколько по вашей математике у чела будет по среднедневному остатку если как вы пишете "минус пополнения и списания в этот день" и так же не совсем однозначно звучит "Считается сумма остатка по счёту" это на когда?
ЗЫ
и по депо. хотите сказать если деньги были в банке до открытия депо и останутся в банке после его закрытия просто перекочевав с одного счета на другой то тоже будет на два дня меньше? интересно было бы увидеть обоснование.
1k
Обоснование в законодательстве.
и как же у вас вышло 1К если по вашему тексту нужно отнять напомню цитатой "минус пополнения и списания в этот день" т.е. нужно отнимать 4К
как раз в моем тексте который вы так лихо забраковали указано более корректно - сумма которая пролежит целый день на счету. а это и есть 1К так как приход в зачет не идет а от остатка на начало дня отнимаются списания.
лихо вы обоснование указали. слабо дать цитату из этого законодательства? напомню что мы говорим не о начислении процентов или расчете средней на одном счете а о рассчете среднедневного остатка денег на всех счетах клиента в банке.
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mephala
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Додано: Вів 04 жов, 2022 16:56
cdj2 написав: Faceless написав:
Та й годі бідну Альфу хоронити тільки через якийсь дурний закон про виведення з ринку
Банк ведёт себя так, как вела себя дельта за пару месяцев до смерти. Вдобавок ещё военные действия, санкции, блокировка работы с ценными бумагами и по факту убыток клиентов из-за действий банка измеряемый величинами от 50%
І в чому це схожість з Дельтою? Проблем з картками немає, ні щодо оплати ні щодо зняття, СЕПи ходять безпроблемно і без додаткових лімітів. За цінні папери взагалі немає сенсу переживати, запис про власника в нацдепозитарії, нікуди вони не подінуться
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Faceless
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Додано: Вів 04 жов, 2022 17:01
hotseo написав:
Проблема в том, что этот долг ($1) нельзя оплатить гривной по курсу.
нельзя погасить вообще гривной или нельзя погасить гривной онлайн?
это как бы разные вещи.
начинайте перечислять какие банки продают сейчас валюту онлайн а какие нет.
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mephala
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Додано: Вів 04 жов, 2022 17:53
hotseo написав: newbie написав: mephala написав:newbie
т.е. вы пишите что у вас списывает абонку в минус а я выдумываю что у вас пакет платный? забавно.
на ветке был кейс что чел писал про повторное списание (может и вы) но там офпред была взяла в работу и вопрос должны были решить. повторю еще раз - разовый баг это не значит система. у массы повторно не списывает
Уже не списывает (я надеюсь), т.к. от карт отказался. Списывали 3 раза подряд до -0,9$. Офпред ничего не решает (обещать не значит жениться, тем более на форуме). Откуда Вы знаете, что у других не списывает? С офпредом близки, что так ее (его) защищаете? В общем все мимо. Разового там ничего не бывает, банк не маленький, любой сбой (или неправильное действие) цепляет многих и у них это обычное явление, т.е. система. Их даже и не рассматривают, включают тормоз и в ответах (если отвечают) просто отмораживаются. Такой у них бизнес.
У меня списали $1 по тарифу White за оповещения по SMS, карта в $. Теперь баланс -1$. На счетах есть гривна, а на депо $. Не люблю долги, захотел погасить. Через приложение Sense не вышло. Написал в поддержку. Проблема в том, что этот долг ($1) нельзя оплатить гривной по курсу. Если я его не погашу в течение месяца приложение будет заблокировано (аккаунт в Sense bank). Считайте, утрачен удаленный доступ к счетам. Имея деньги на счетах я не могу погасить долг в $1 без похода в отделение банка. Т.е., чисто гипотетически, имея на балансе несколько сотен тысяч гривен Альфа-Банк отключит доступ к деньгам из-за долга в $1. Повторяю. Деньги на счетах есть (гривна) и я хочу погасить долг. Но нет, только поход в отделение для покупки $1. Sense bank, все для людей в инновационном банке будущего. Поэтому, лично я, не рекомендую рассматривать Альфу как банк для сбережений. Да, у меня есть переписка с консультантом из банка. И единственное объяснение - такие правила. Имея солидные деньги на счетах можно очень крепко попасть из-за долга в $1. Ужас, а не сервис.
Есть у Вас кто-то, кто может с пейпала или рево или ... кинуть Вам на карту 1$?
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alibob
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