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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 493494495496> Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Альфа-Банк 3.7 5 45 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 11% 5 2- Погане. Некомпетентне. 4% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 36% 16 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 31% 14 Всього голосів : 45 Додано: Вів 04 жов, 2022 15:54 newbie написав: mephala написав: newbie



т.е. вы пишите что у вас списывает абонку в минус а я выдумываю что у вас пакет платный? забавно.



на ветке был кейс что чел писал про повторное списание (может и вы) но там офпред была взяла в работу и вопрос должны были решить. повторю еще раз - разовый баг это не значит система. у массы повторно не списывает т.е. вы пишите что у вас списывает абонку в минус а я выдумываю что у вас пакет платный? забавно.на ветке был кейс что чел писал про повторное списание (может и вы) но там офпред была взяла в работу и вопрос должны были решить. повторю еще раз - разовый баг это не значит система. у массы повторно не списывает

Уже не списывает (я надеюсь), т.к. от карт отказался. Списывали 3 раза подряд до -0,9$. Офпред ничего не решает (обещать не значит жениться, тем более на форуме). Откуда Вы знаете, что у других не списывает? С офпредом близки, что так ее (его) защищаете? В общем все мимо. Разового там ничего не бывает, банк не маленький, любой сбой (или неправильное действие) цепляет многих и у них это обычное явление, т.е. система. Их даже и не рассматривают, включают тормоз и в ответах (если отвечают) просто отмораживаются. Такой у них бизнес. Уже не списывает (я надеюсь), т.к. от карт отказался. Списывали 3 раза подряд до -0,9$. Офпред ничего не решает (обещать не значит жениться, тем более на форуме). Откуда Вы знаете, что у других не списывает? С офпредом близки, что так ее (его) защищаете? В общем все мимо. Разового там ничего не бывает, банк не маленький, любой сбой (или неправильное действие) цепляет многих и у них это обычное явление, т.е. система. Их даже и не рассматривают, включают тормоз и в ответах (если отвечают) просто отмораживаются. Такой у них бизнес.

У меня списали $1 по тарифу White за оповещения по SMS, карта в $. Теперь баланс -1$. На счетах есть гривна, а на депо $. Не люблю долги, захотел погасить. Через приложение Sense не вышло. Написал в поддержку. Проблема в том, что этот долг ($1) нельзя оплатить гривной по курсу. Если я его не погашу в течение месяца приложение будет заблокировано (аккаунт в Sense bank). Считайте, утрачен удаленный доступ к счетам. Имея деньги на счетах я не могу погасить долг в $1 без похода в отделение банка. Т.е., чисто гипотетически, имея на балансе несколько сотен тысяч гривен Альфа-Банк отключит доступ к деньгам из-за долга в $1. Повторяю. Деньги на счетах есть (гривна) и я хочу погасить долг. Но нет, только поход в отделение для покупки $1. Sense bank, все для людей в инновационном банке будущего. Поэтому, лично я, не рекомендую рассматривать Альфу как банк для сбережений. Да, у меня есть переписка с консультантом из банка. И единственное объяснение - такие правила. Имея солидные деньги на счетах можно очень крепко попасть из-за долга в $1. Ужас, а не сервис. У меня списали $1 по тарифу White за оповещения по SMS, карта в $. Теперь баланс -1$. На счетах есть гривна, а на депо $. Не люблю долги, захотел погасить. Через приложение Sense не вышло. Написал в поддержку. Проблема в том, что этот долг ($1) нельзя оплатить гривной по курсу. Если я его не погашу в течение месяца приложение будет заблокировано (аккаунт в Sense bank). Считайте, утрачен удаленный доступ к счетам. Имея деньги на счетах я не могу погасить долг в $1 без похода в отделение банка. Т.е., чисто гипотетически, имея на балансе несколько сотен тысяч гривен Альфа-Банк отключит доступ к деньгам из-за долга в $1. Повторяю. Деньги на счетах есть (гривна) и я хочу погасить долг. Но нет, только поход в отделение для покупки $1. Sense bank, все для людей в инновационном банке будущего. Поэтому, лично я, не рекомендую рассматривать Альфу как банк для сбережений. Да, у меня есть переписка с консультантом из банка. И единственное объяснение - такие правила. Имея солидные деньги на счетах можно очень крепко попасть из-за долга в $1. Ужас, а не сервис. hotseo Повідомлень: 1 З нами з: 04.10.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 жов, 2022 16:05 hotseo написав: Деньги на счетах есть (гривна) Деньги на счетах есть (гривна)

Вот в этом месте главная ошибка. Не деньги гривна с 24го февраля. И если банк даст возможность эти не деньги поменять на валюту, ему НБУ сделает бо-бо. Почему наезд на Аллу? Если хочется иначе, то банк должен быть не украинский. Но такой вряд ли вообще согласится на счётах гривну держать, не то, что обменивать

И почему обязательно идти в отделение? Входящий P2P перевод на карту каким-то образом заблокирован? Вот в этом месте главная ошибка. Не деньги гривна с 24го февраля. И если банк даст возможность эти не деньги поменять на валюту, ему НБУ сделает бо-бо. Почему наезд на Аллу? Если хочется иначе, то банк должен быть не украинский. Но такой вряд ли вообще согласится на счётах гривну держать, не то, что обмениватьИ почему обязательно идти в отделение? Входящий P2P перевод на карту каким-то образом заблокирован? moveton

Повідомлень: 2426 З нами з: 23.03.18 Подякував: 11 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 жов, 2022 16:16 moveton написав: hotseo написав: Деньги на счетах есть (гривна) Деньги на счетах есть (гривна)

Вот в этом месте главная ошибка. Не деньги гривна с 24го февраля. И если банк даст возможность эти не деньги поменять на валюту, ему НБУ сделает бо-бо. Вот в этом месте главная ошибка. Не деньги гривна с 24го февраля. И если банк даст возможность эти не деньги поменять на валюту, ему НБУ сделает бо-бо. Вообще-то эти "не деньги" -- всё ещё официальная денежная единица в Украине, обязательная к приему, и использование которой обязательно при расчетах с юридическими лицами в Украине. Но банк, почему-то, не хочет за свои услуги оплату в гривнах, а хочет в валюте. Вот на этом бы этапе выйти НБУ и сделать банку бо-бо, но почему-то этого не происходит. Вообще-то эти "не деньги" -- всё ещё официальная денежная единица в Украине, обязательная к приему, и использование которой обязательно при расчетах с юридическими лицами в Украине. Но банк, почему-то, не хочет за свои услуги оплату в гривнах, а хочет в валюте. Вот на этом бы этапе выйти НБУ и сделать банку бо-бо, но почему-то этого не происходит. M-Audio Повідомлень: 2661 З нами з: 23.03.11 Подякував: 508 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 жов, 2022 16:17 Re: Альфа-Банк hotseo написав: Но нет, только поход в отделение для покупки $1. Но нет, только поход в отделение для покупки $1. Ну ну.Разве что сразу $3, но без Superapp нема сенсу.Совет: металлический доллар с собой в отделение можно не брать Ну ну.Разве что сразу $3, но без Superapp нема сенсу.Совет: металлический доллар с собой в отделение можно не брать Мизантрóп

Повідомлень: 7085 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1457 раз. Подякували: 1393 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 жов, 2022 16:50 Faceless написав: Та й годі бідну Альфу хоронити тільки через якийсь дурний закон про виведення з ринку Та й годі бідну Альфу хоронити тільки через якийсь дурний закон про виведення з ринку



Банк ведёт себя так, как вела себя дельта за пару месяцев до смерти. Вдобавок ещё военные действия, санкции, блокировка работы с ценными бумагами и по факту убыток клиентов из-за действий банка измеряемый величинами от 50% Банк ведёт себя так, как вела себя дельта за пару месяцев до смерти. Вдобавок ещё военные действия, санкции, блокировка работы с ценными бумагами и по факту убыток клиентов из-за действий банка измеряемый величинами от 50% cdj2 Повідомлень: 3042 З нами з: 11.04.15 Подякував: 231 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 жов, 2022 16:52 cdj2 написав: mephala написав: везьмем для примера.

1. на начало дня 4К грн

2. пополнение на 1К грн

3. списание на 3К грн

4. остаток на конец дня 2К грн

сколько по вашей математике у чела будет по среднедневному остатку если как вы пишете "минус пополнения и списания в этот день" и так же не совсем однозначно звучит "Считается сумма остатка по счёту" это на когда?



ЗЫ

и по депо. хотите сказать если деньги были в банке до открытия депо и останутся в банке после его закрытия просто перекочевав с одного счета на другой то тоже будет на два дня меньше? интересно было бы увидеть обоснование. везьмем для примера.1. на начало дня 4К грн2. пополнение на 1К грн3. списание на 3К грн4. остаток на конец дня 2К грнсколько по вашей математике у чела будет по среднедневному остатку если как вы пишете "минус пополнения и списания в этот день" и так же не совсем однозначно звучит "Считается сумма остатка по счёту" это на когда?ЗЫи по депо. хотите сказать если деньги были в банке до открытия депо и останутся в банке после его закрытия просто перекочевав с одного счета на другой то тоже будет на два дня меньше? интересно было бы увидеть обоснование.

1k

Обоснование в законодательстве. 1kОбоснование в законодательстве.



и как же у вас вышло 1К если по вашему тексту нужно отнять напомню цитатой "минус пополнения и списания в этот день" т.е. нужно отнимать 4К

как раз в моем тексте который вы так лихо забраковали указано более корректно - сумма которая пролежит целый день на счету. а это и есть 1К так как приход в зачет не идет а от остатка на начало дня отнимаются списания.



лихо вы обоснование указали. слабо дать цитату из этого законодательства? напомню что мы говорим не о начислении процентов или расчете средней на одном счете а о рассчете среднедневного остатка денег на всех счетах клиента в банке. и как же у вас вышло 1К если по вашему тексту нужно отнять напомню цитатой "минус пополнения и списания в этот день" т.е. нужно отнимать 4Ккак раз в моем тексте который вы так лихо забраковали указано более корректно - сумма которая пролежит целый день на счету. а это и есть 1К так как приход в зачет не идет а от остатка на начало дня отнимаются списания.лихо вы обоснование указали. слабо дать цитату из этого законодательства? напомню что мы говорим не о начислении процентов или расчете средней на одном счете а о рассчете среднедневного остатка денег на всех счетах клиента в банке. mephala Повідомлень: 7638 З нами з: 07.04.14 Подякував: 206 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 жов, 2022 16:56 cdj2 написав: Faceless написав: Та й годі бідну Альфу хоронити тільки через якийсь дурний закон про виведення з ринку Та й годі бідну Альфу хоронити тільки через якийсь дурний закон про виведення з ринку



Банк ведёт себя так, как вела себя дельта за пару месяцев до смерти. Вдобавок ещё военные действия, санкции, блокировка работы с ценными бумагами и по факту убыток клиентов из-за действий банка измеряемый величинами от 50% Банк ведёт себя так, как вела себя дельта за пару месяцев до смерти. Вдобавок ещё военные действия, санкции, блокировка работы с ценными бумагами и по факту убыток клиентов из-за действий банка измеряемый величинами от 50%

І в чому це схожість з Дельтою? Проблем з картками немає, ні щодо оплати ні щодо зняття, СЕПи ходять безпроблемно і без додаткових лімітів. За цінні папери взагалі немає сенсу переживати, запис про власника в нацдепозитарії, нікуди вони не подінуться І в чому це схожість з Дельтою? Проблем з картками немає, ні щодо оплати ні щодо зняття, СЕПи ходять безпроблемно і без додаткових лімітів. За цінні папери взагалі немає сенсу переживати, запис про власника в нацдепозитарії, нікуди вони не подінуться Faceless

Модератор Повідомлень: 32109 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1357 раз. Подякували: 7591 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 жов, 2022 17:01 hotseo написав: Проблема в том, что этот долг ($1) нельзя оплатить гривной по курсу. Проблема в том, что этот долг ($1) нельзя оплатить гривной по курсу.



нельзя погасить вообще гривной или нельзя погасить гривной онлайн?

это как бы разные вещи.

начинайте перечислять какие банки продают сейчас валюту онлайн а какие нет. нельзя погасить вообще гривной или нельзя погасить гривной онлайн?это как бы разные вещи.начинайте перечислять какие банки продают сейчас валюту онлайн а какие нет. mephala Повідомлень: 7638 З нами з: 07.04.14 Подякував: 206 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 жов, 2022 17:03 M-Audio написав: Вообще-то эти "не деньги" -- всё ещё официальная денежная единица в Украине, обязательная к приему, и использование которой обязательно при расчетах с юридическими лицами в Украине. Но банк, почему-то, не хочет за свои услуги оплату в гривнах, а хочет в валюте. Вот на этом бы этапе выйти НБУ и сделать банку бо-бо, но почему-то этого не происходит. Вообще-то эти "не деньги" -- всё ещё официальная денежная единица в Украине, обязательная к приему, и использование которой обязательно при расчетах с юридическими лицами в Украине. Но банк, почему-то, не хочет за свои услуги оплату в гривнах, а хочет в валюте. Вот на этом бы этапе выйти НБУ и сделать банку бо-бо, но почему-то этого не происходит.

Вот такая жизнь. Единица к приёму обязанная, а валюту продавать за неё банку разрешено только с дикими ограничениями. Можно ли банку за свои услуги выставлять требование оплаты в валюте - резонный вопрос. У нас есть теперь заинтересованный человек официально спросить НБУ и нам показать ответ Вот такая жизнь. Единица к приёму обязанная, а валюту продавать за неё банку разрешено только с дикими ограничениями. Можно ли банку за свои услуги выставлять требование оплаты в валюте - резонный вопрос. У нас есть теперь заинтересованный человек официально спросить НБУ и нам показать ответ moveton

Повідомлень: 2426 З нами з: 23.03.18 Подякував: 11 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 жов, 2022 17:53 hotseo написав: newbie написав: mephala написав: newbie



т.е. вы пишите что у вас списывает абонку в минус а я выдумываю что у вас пакет платный? забавно.



на ветке был кейс что чел писал про повторное списание (может и вы) но там офпред была взяла в работу и вопрос должны были решить. повторю еще раз - разовый баг это не значит система. у массы повторно не списывает т.е. вы пишите что у вас списывает абонку в минус а я выдумываю что у вас пакет платный? забавно.на ветке был кейс что чел писал про повторное списание (может и вы) но там офпред была взяла в работу и вопрос должны были решить. повторю еще раз - разовый баг это не значит система. у массы повторно не списывает

Уже не списывает (я надеюсь), т.к. от карт отказался. Списывали 3 раза подряд до -0,9$. Офпред ничего не решает (обещать не значит жениться, тем более на форуме). Откуда Вы знаете, что у других не списывает? С офпредом близки, что так ее (его) защищаете? В общем все мимо. Разового там ничего не бывает, банк не маленький, любой сбой (или неправильное действие) цепляет многих и у них это обычное явление, т.е. система. Их даже и не рассматривают, включают тормоз и в ответах (если отвечают) просто отмораживаются. Такой у них бизнес. Уже не списывает (я надеюсь), т.к. от карт отказался. Списывали 3 раза подряд до -0,9$. Офпред ничего не решает (обещать не значит жениться, тем более на форуме). Откуда Вы знаете, что у других не списывает? С офпредом близки, что так ее (его) защищаете? В общем все мимо. Разового там ничего не бывает, банк не маленький, любой сбой (или неправильное действие) цепляет многих и у них это обычное явление, т.е. система. Их даже и не рассматривают, включают тормоз и в ответах (если отвечают) просто отмораживаются. Такой у них бизнес.

У меня списали $1 по тарифу White за оповещения по SMS, карта в $. Теперь баланс -1$. На счетах есть гривна, а на депо $. Не люблю долги, захотел погасить. Через приложение Sense не вышло. Написал в поддержку. Проблема в том, что этот долг ($1) нельзя оплатить гривной по курсу. Если я его не погашу в течение месяца приложение будет заблокировано (аккаунт в Sense bank). Считайте, утрачен удаленный доступ к счетам. Имея деньги на счетах я не могу погасить долг в $1 без похода в отделение банка. Т.е., чисто гипотетически, имея на балансе несколько сотен тысяч гривен Альфа-Банк отключит доступ к деньгам из-за долга в $1. Повторяю. Деньги на счетах есть (гривна) и я хочу погасить долг. Но нет, только поход в отделение для покупки $1. Sense bank, все для людей в инновационном банке будущего. Поэтому, лично я, не рекомендую рассматривать Альфу как банк для сбережений. Да, у меня есть переписка с консультантом из банка. И единственное объяснение - такие правила. Имея солидные деньги на счетах можно очень крепко попасть из-за долга в $1. Ужас, а не сервис. У меня списали $1 по тарифу White за оповещения по SMS, карта в $. Теперь баланс -1$. На счетах есть гривна, а на депо $. Не люблю долги, захотел погасить. Через приложение Sense не вышло. Написал в поддержку. Проблема в том, что этот долг ($1) нельзя оплатить гривной по курсу. Если я его не погашу в течение месяца приложение будет заблокировано (аккаунт в Sense bank). Считайте, утрачен удаленный доступ к счетам. Имея деньги на счетах я не могу погасить долг в $1 без похода в отделение банка. Т.е., чисто гипотетически, имея на балансе несколько сотен тысяч гривен Альфа-Банк отключит доступ к деньгам из-за долга в $1. Повторяю. Деньги на счетах есть (гривна) и я хочу погасить долг. Но нет, только поход в отделение для покупки $1. Sense bank, все для людей в инновационном банке будущего. Поэтому, лично я, не рекомендую рассматривать Альфу как банк для сбережений. Да, у меня есть переписка с консультантом из банка. И единственное объяснение - такие правила. Имея солидные деньги на счетах можно очень крепко попасть из-за долга в $1. Ужас, а не сервис.



Есть у Вас кто-то, кто может с пейпала или рево или ... кинуть Вам на карту 1$? Есть у Вас кто-то, кто может с пейпала или рево или ... кинуть Вам на карту 1$? alibob Повідомлень: 331 З нами з: 31.01.18 Подякував: 141 раз. Подякували: 45 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 493494495496> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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