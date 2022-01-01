Коллеги, подскажите древние эко-бонусы, насленные до марта 2022г. дают сейчас отоваривать?
Я так понимаю 31.01.2023 сгорят, если не забрать...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 жов, 2022 18:02
эко-маркет, экономный супермаркет
Коллеги, подскажите древние эко-бонусы, насленные до марта 2022г. дают сейчас отоваривать?
Я так понимаю 31.01.2023 сгорят, если не забрать...
Додано: Вів 04 жов, 2022 18:46
romanauscas Давали.
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