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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 жов, 2022 18:02
Коллеги, подскажите древние эко-бонусы, насленные до марта 2022г. дают сейчас отоваривать?
Я так понимаю 31.01.2023 сгорят, если не забрать...
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Додано: Вів 04 жов, 2022 18:46
romanauscas
Давали.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 19:37
M-Audio написав: moveton написав: hotseo написав:
Деньги на счетах есть (гривна)
Вот в этом месте главная ошибка. Не деньги гривна с 24го февраля. И если банк даст возможность эти не деньги поменять на валюту, ему НБУ сделает бо-бо.
Вообще-то эти "не деньги" -- всё ещё официальная денежная единица в Украине, обязательная к приему, и использование которой обязательно при расчетах с юридическими лицами в Украине. Но банк, почему-то, не хочет за свои услуги оплату в гривнах, а хочет в валюте. Вот на этом бы этапе выйти НБУ и сделать банку бо-бо, но почему-то этого не происходит.
Тому що:
Відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України,
нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами
(договорами) між клієнтом і банком (стаття 55 Закону України “Про банки і
банківську діяльність” (далі – Закон про банки)).
Згідно зі статтею 5 Закону про банки та статтею 4
Закону про Національний банк, банки є незалежними в своїй діяльності і не
мають ні організаційного, ні структурного підпорядкування Національному
банку України. Органам державної влади забороняється будь-яким чином
впливати на керівництво чи працівників банку у ході виконання ним службових
обов’язків або втручатись у діяльність банку.
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