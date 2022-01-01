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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 493494495496

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
14
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:37

  M-Audio написав:
  moveton написав:
  hotseo написав:Деньги на счетах есть (гривна)

Вот в этом месте главная ошибка. Не деньги гривна с 24го февраля. И если банк даст возможность эти не деньги поменять на валюту, ему НБУ сделает бо-бо.
Вообще-то эти "не деньги" -- всё ещё официальная денежная единица в Украине, обязательная к приему, и использование которой обязательно при расчетах с юридическими лицами в Украине. Но банк, почему-то, не хочет за свои услуги оплату в гривнах, а хочет в валюте. Вот на этом бы этапе выйти НБУ и сделать банку бо-бо, но почему-то этого не происходит.

Тому що:
Відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України,
нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами
(договорами) між клієнтом і банком (стаття 55 Закону України “Про банки і
банківську діяльність” (далі – Закон про банки)).
Згідно зі статтею 5 Закону про банки та статтею 4
Закону про Національний банк, банки є незалежними в своїй діяльності і не
мають ні організаційного, ні структурного підпорядкування Національному
банку України. Органам державної влади забороняється будь-яким чином
впливати на керівництво чи працівників банку у ході виконання ним службових
обов’язків або втручатись у діяльність банку.

:wink:
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 20:59

  romanauscas написав:Коллеги, подскажите древние эко-бонусы, насленные до марта 2022г. дают сейчас отоваривать?
Я так понимаю 31.01.2023 сгорят, если не забрать...

Дают
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 21:02

  Ромасик написав:
  Arien написав:Банк на редкость удобен. Пакеты по сути без РКО (выполнить условия можно без проблем), бесплатное пополнение и обналичка с карт (если правильно подойти к делу), нормальные проценты на сберсчете, орехи, уже обкатанное и рабочее приложение и что немаловажно web-банкинг.
Сеть отделений по всей стране.
Много ли банков могут предоставлять такой сервис обычному пользователю?

Был. Кредитование сдулось. Наличка - на любителя. Аппликуха - сплошные глюки. Использовать как конвертационный центр?
Конкуренты: Пумб, аваль, моно, спорт.


У Мони нет web-банкинга, нет бесплатной обналички, галимая сеть пополнях (ibox мало, они вечно то зависают, то перебирают купюрами), выше предел вывода кешбека, нет отделений, а потому вечная проблема с выдачей валюты, Аваль: сколько раньше приходилось иметь дело - сплошные комиссии, как и у Привата. Спорт - не знаю, наверное, где-то на уровне Моно? Пумб неплох, но, по-моему, там тоже комиссий побольше.

Мне лично нужны были пакетные карты для оплат без комиссий, я их пользую в хвост и гриву, удобная система кешбека, пополнение/снятие практически без ограничений, ранее - online депо с нормальными процентами, ну и работа с валютой, ее можно было снять, положить, купить online без проблем.
Приложение сейчас работает вполне стабильно, в начале была печаль. Сбои бывают везде, даже в вылизанном П24. При прошлом офпреде, конечно, реагировали на все технические нюансы значительно быстрее, но что есть...
А в кредитном плане, мне кажется, на Хамелеон до войны было грех жаловаться.
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 21:10

Re: Альфа-Банк

  hotseo написав:У меня списали $1 по тарифу White за оповещения по SMS, карта в $.
А почему сразу на PUSH не перешли?

  cdj2 написав:Вдобавок ещё военные действия, ...блокировка работы с ценными бумагами...
Из-за военных действий операции с ценными бумагами было приостановлено государством. Это потом начали работать некоторые реестры и т. п.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 08:52

mephala тариф был нормальным в прошлом году. В этом году начали списывать тарифы буд-то последний день живут. Вы часто перечитываете тарифы банка? Тут прям смотрю собрались одни любители почитать тарифы банка. Прям за чашкой кофе и чая каждый день все читают, я правильно понимаю?
Здравниці України
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 10:02

  Здравниці України написав:mephala тариф был нормальным в прошлом году. В этом году начали списывать тарифы буд-то последний день живут. Вы часто перечитываете тарифы банка? Тут прям смотрю собрались одни любители почитать тарифы банка. Прям за чашкой кофе и чая каждый день все читают, я правильно понимаю?


от поверьте - тут таки собрались те кто любит читать тарифы.
и если вы говорите что "В этом году начали списывать тарифы буд-то последний день живут" это вы что то ранее не дочитали или тарифы изменили?
mephala
 
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