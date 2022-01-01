Додано: Вів 04 жов, 2022 21:02

Ромасик написав: Arien написав: Банк на редкость удобен. Пакеты по сути без РКО (выполнить условия можно без проблем), бесплатное пополнение и обналичка с карт (если правильно подойти к делу), нормальные проценты на сберсчете, орехи, уже обкатанное и рабочее приложение и что немаловажно web-банкинг.

Сеть отделений по всей стране.

Много ли банков могут предоставлять такой сервис обычному пользователю? . Пакеты по сути без РКО (выполнить условия можно без проблем), бесплатное пополнение и обналичка с карт (если правильно подойти к делу), нормальные проценты на сберсчете, орехи, уже обкатанное и рабочее приложение и что немаловажно web-банкинг.Сеть отделений по всей стране.Много ли банков могут предоставлять такой сервис обычному пользователю?

Был. Кредитование сдулось. Наличка - на любителя. Аппликуха - сплошные глюки. Использовать как конвертационный центр?

Конкуренты: Пумб, аваль, моно, спорт. Был. Кредитование сдулось. Наличка - на любителя. Аппликуха - сплошные глюки. Использовать как конвертационный центр?Конкуренты: Пумб, аваль, моно, спорт.

У Мони нет web-банкинга, нет бесплатной обналички, галимая сеть пополнях (ibox мало, они вечно то зависают, то перебирают купюрами), выше предел вывода кешбека, нет отделений, а потому вечная проблема с выдачей валюты, Аваль: сколько раньше приходилось иметь дело - сплошные комиссии, как и у Привата. Спорт - не знаю, наверное, где-то на уровне Моно? Пумб неплох, но, по-моему, там тоже комиссий побольше.Мне лично нужны были пакетные карты для оплат без комиссий, я их пользую в хвост и гриву, удобная система кешбека, пополнение/снятие практически без ограничений, ранее - online депо с нормальными процентами, ну и работа с валютой, ее можно было снять, положить, купить online без проблем.Приложение сейчас работает вполне стабильно, в начале была печаль. Сбои бывают везде, даже в вылизанном П24. При прошлом офпреде, конечно, реагировали на все технические нюансы значительно быстрее, но что есть...А в кредитном плане, мне кажется, на Хамелеон до войны было грех жаловаться.