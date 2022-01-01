Дают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 жов, 2022 20:59
Додано: Вів 04 жов, 2022 21:02
У Мони нет web-банкинга, нет бесплатной обналички, галимая сеть пополнях (ibox мало, они вечно то зависают, то перебирают купюрами), выше предел вывода кешбека, нет отделений, а потому вечная проблема с выдачей валюты, Аваль: сколько раньше приходилось иметь дело - сплошные комиссии, как и у Привата. Спорт - не знаю, наверное, где-то на уровне Моно? Пумб неплох, но, по-моему, там тоже комиссий побольше.
Мне лично нужны были пакетные карты для оплат без комиссий, я их пользую в хвост и гриву, удобная система кешбека, пополнение/снятие практически без ограничений, ранее - online депо с нормальными процентами, ну и работа с валютой, ее можно было снять, положить, купить online без проблем.
Приложение сейчас работает вполне стабильно, в начале была печаль. Сбои бывают везде, даже в вылизанном П24. При прошлом офпреде, конечно, реагировали на все технические нюансы значительно быстрее, но что есть...
А в кредитном плане, мне кажется, на Хамелеон до войны было грех жаловаться.
Додано: Вів 04 жов, 2022 21:10
Re: Альфа-Банк
А почему сразу на PUSH не перешли?
Из-за военных действий операции с ценными бумагами было приостановлено государством. Это потом начали работать некоторые реестры и т. п.
Додано: Сер 05 жов, 2022 08:52
mephala тариф был нормальным в прошлом году. В этом году начали списывать тарифы буд-то последний день живут. Вы часто перечитываете тарифы банка? Тут прям смотрю собрались одни любители почитать тарифы банка. Прям за чашкой кофе и чая каждый день все читают, я правильно понимаю?
Додано: Сер 05 жов, 2022 10:02
от поверьте - тут таки собрались те кто любит читать тарифы.
и если вы говорите что "В этом году начали списывать тарифы буд-то последний день живут" это вы что то ранее не дочитали или тарифы изменили?
Додано: Сер 05 жов, 2022 11:09
Re: Альфа-Банк
кстати уточнил у гарячки как же они считают.
сказали берут остаток на конец дня и суммируют за все дни когда он был. делят потом на количество дней в месяце. так что все оказалось намного проще.
Додано: Сер 05 жов, 2022 11:24
То, что официально заявлена такая методика - это давно известно. Секретом остаётся что такое "остаток на конец дня". Судя по моим экспериментам, это совсем не то, что Сенс по счетам показывает.
Додано: Сер 05 жов, 2022 12:06
Интересно, АЛЛА собирается возвращать кредитные лимиты по картам... Из моих трёх, вернулся один и то на 30% от кредитного который был до войны.
Додано: Сер 05 жов, 2022 12:15
раньше у них не спрашивал) в голове чет отложилось как ответ офпреда что в зачет идет только то что целый день пролежало на счету.
Додано: Сер 05 жов, 2022 12:20
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