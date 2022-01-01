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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 494495496497

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Альфа-Банк 3.7 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
14
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:31

  Amethyst написав:Т.е. вы готовы платить по +300грн/мес за пользование тремя лимитами?


Не совсем понял, сейчас один лимит по одной карте, ничего не плачу)))

Я что то пропустил, есть новшества с стороны Аллы?
skorpi
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:38

  skorpi написав:
  Amethyst написав:Т.е. вы готовы платить по +300грн/мес за пользование тремя лимитами?


Не совсем понял, сейчас один лимит по одной карте, ничего не плачу)))

Я что то пропустил, есть новшества с стороны Аллы?
с 1 сент такой балет.
Если на ближайшую РД клиент не погасит ВСЮ задолженность более 20грн по карте (кроме Рассрочек), то взымается плата за РКО -- 100грн. Три кредитки с такой задолженностью -- три соточки вынь да полоЖжж

ПС. Ваащето Алка разрешает до 5 кредиток иметь -- ну за 5 соточек то :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:42

Amethyst а...это..слышал.. я всегда захожу в РД с нулевым долгом)))
skorpi
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:52

  Amethyst написав:
  skorpi написав:Интересно, АЛЛА собирается возвращать кредитные лимиты по картам... Из моих трёх, вернулся один и то на 30% от кредитного который был до войны. :?:

Т.е. вы готовы платить по +300грн/мес за пользование тремя лимитами?


смотря какой лимит.
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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