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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 жов, 2022 12:31
Amethyst написав:
Т.е. вы готовы платить по +300грн/мес за пользование тремя лимитами?
Не совсем понял, сейчас один лимит по одной карте, ничего не плачу)))
Я что то пропустил, есть новшества с стороны Аллы?
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skorpi
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Додано: Сер 05 жов, 2022 12:38
skorpi написав: Amethyst написав:
Т.е. вы готовы платить по +300грн/мес за пользование тремя лимитами?
Не совсем понял, сейчас один лимит по одной карте, ничего не плачу)))
Я что то пропустил, есть новшества с стороны Аллы?
с 1 сент такой балет.
Если на ближайшую РД клиент не погасит ВСЮ задолженность более 20грн по карте (кроме Рассрочек), то взымается плата за РКО -- 100грн. Три кредитки с такой задолженностью -- три соточки вынь да полоЖжж
ПС. Ваащето Алка разрешает до 5 кредиток иметь -- ну за 5 соточек то
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Amethyst
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Додано: Сер 05 жов, 2022 12:42
Amethyst а...это..слышал.. я всегда захожу в РД с нулевым долгом)))
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skorpi
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Додано: Сер 05 жов, 2022 12:52
Amethyst написав: skorpi написав:
Интересно, АЛЛА собирается возвращать кредитные лимиты по картам... Из моих трёх, вернулся один и то на 30% от кредитного который был до войны.
Т.е. вы готовы платить по +300грн/мес за пользование тремя лимитами?
смотря какой лимит.
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