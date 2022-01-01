Не совсем понял, сейчас один лимит по одной карте, ничего не плачу)))
Я что то пропустил, есть новшества с стороны Аллы?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 жов, 2022 12:31
Додано: Сер 05 жов, 2022 12:38
с 1 сент такой балет.
Если на ближайшую РД клиент не погасит ВСЮ задолженность более 20грн по карте (кроме Рассрочек), то взымается плата за РКО -- 100грн. Три кредитки с такой задолженностью -- три соточки вынь да полоЖжж
ПС. Ваащето Алка разрешает до 5 кредиток иметь -- ну за 5 соточек то
Додано: Сер 05 жов, 2022 12:52
Додано: Сер 05 жов, 2022 13:01
А я ставил эксперимент и видел, что средняя сумма бывает больше, чем даже пиковая, которую Сенс показывал в этом месяце. После этого я расслабился с попытками понять, как это считается.
Додано: Сер 05 жов, 2022 13:34
mephala
Я не помню точно в каком именно законе это указано, но звучит приблизительно так:
Проценты начисляются со следующего дня после зачисления за вычетом всех списаний в этот день.
Тоесть если в ПН пришло 100к, ВТ ушло 100к и пришло 100к, а в СР ушло 100к, то к выплате дырка от бублика.
Додано: Сер 05 жов, 2022 13:41
де-факто много банков начисляли проценты на остаток по картам (сало) на основании бухгалтерского баланса счета на момент закрытия опердня - какие были в течение этого дня зачисления и списания вообще не учитывались. Какая сумма была на закрытие опердня на счету в сале - на такую и начисляли %%, но Альфа таким аукционном невиданной щедрости вроде не страдала ...
поэтому как там согласно закона, - то такэ, надо понимать как оно по факту ... согласно закона все банки еще обязаны выдавать сберегательную книжку ...
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 05 жов, 2022 13:52, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Сер 05 жов, 2022 13:44
Додано: Сер 05 жов, 2022 13:45
Пока нет, а хотя нет - есть. Непонятные отлупы по списанию П2П. Лимиты в норме.
Есть лимиты и по оплате, и по снятию, и по переводам. 30к в сутки вместо законных то ли 50 то ли 250к и не по карте а по ИНН. Более того по действующему продукту ввели лимит на снятие 20 000 грн, а далее процент как по кредитке.
Спорное утверждение. Пару раз были задержки почти до конца дня.
Да плевать мне на ту запись в реестре, если я не могу распоряжаться своим имуществом, оно не гарантируется ничем и более того за то время что банк запретил операции с ними их стоимость уменьшилась в мать его два раза.
Главный индикатор - проблемы с валютой, урезание кредлимитов, курс значительно ниже рыночного и вишенка на торте - в СМИ информация о банкротстве.
Кстати Дельта кредлимиты не резала, уж тем более в несанкц.
Подошёл итог по одной из карт кстати. За несанкц щёлкнули %%, а должно было быть в грейсе. Из этих мелочей складывается общая картина... Нехорошая картина.
Додано: Сер 05 жов, 2022 13:47
Re: Альфа-Банк
|