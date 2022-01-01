Додано: Сер 05 жов, 2022 13:45

Faceless написав: Проблем з картками немає Проблем з картками немає

Faceless написав: ні щодо оплати ні щодо зняття ні щодо оплати ні щодо зняття

Faceless написав: СЕПи ходять безпроблемно СЕПи ходять безпроблемно

Faceless написав: За цінні папери взагалі немає сенсу переживати, запис про власника в нацдепозитарії, нікуди вони не подінуться За цінні папери взагалі немає сенсу переживати, запис про власника в нацдепозитарії, нікуди вони не подінуться

Пока нет, а хотя нет - есть. Непонятные отлупы по списанию П2П. Лимиты в норме.Есть лимиты и по оплате, и по снятию, и по переводам. 30к в сутки вместо законных то ли 50 то ли 250к и не по карте а по ИНН. Более того по действующему продукту ввели лимит на снятие 20 000 грн, а далее процент как по кредитке.Спорное утверждение. Пару раз были задержки почти до конца дня.Да плевать мне на ту запись в реестре, если я не могу распоряжаться своим имуществом, оно не гарантируется ничем и более того за то время что банк запретил операции с ними их стоимость уменьшилась в мать его два раза.Главный индикатор - проблемы с валютой, урезание кредлимитов, курс значительно ниже рыночного и вишенка на торте - в СМИ информация о банкротстве.Кстати Дельта кредлимиты не резала, уж тем более в несанкц.Подошёл итог по одной из карт кстати. За несанкц щёлкнули %%, а должно было быть в грейсе. Из этих мелочей складывается общая картина... Нехорошая картина.