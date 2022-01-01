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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 495496497498499>

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Альфа-Банк 3.7 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
14
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:31

  Amethyst написав:Т.е. вы готовы платить по +300грн/мес за пользование тремя лимитами?


Не совсем понял, сейчас один лимит по одной карте, ничего не плачу)))

Я что то пропустил, есть новшества с стороны Аллы?
skorpi
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:38

  skorpi написав:
  Amethyst написав:Т.е. вы готовы платить по +300грн/мес за пользование тремя лимитами?


Не совсем понял, сейчас один лимит по одной карте, ничего не плачу)))

Я что то пропустил, есть новшества с стороны Аллы?
с 1 сент такой балет.
Если на ближайшую РД клиент не погасит ВСЮ задолженность более 20грн по карте (кроме Рассрочек), то взымается плата за РКО -- 100грн. Три кредитки с такой задолженностью -- три соточки вынь да полоЖжж

ПС. Ваащето Алка разрешает до 5 кредиток иметь -- ну за 5 соточек то :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:42

Amethyst а...это..слышал.. я всегда захожу в РД с нулевым долгом)))
skorpi
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 12:52

  Amethyst написав:
  skorpi написав:Интересно, АЛЛА собирается возвращать кредитные лимиты по картам... Из моих трёх, вернулся один и то на 30% от кредитного который был до войны. :?:

Т.е. вы готовы платить по +300грн/мес за пользование тремя лимитами?


смотря какой лимит.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:01

  mephala написав:раньше у них не спрашивал) в голове чет отложилось как ответ офпреда что в зачет идет только то что целый день пролежало на счету.

А я ставил эксперимент и видел, что средняя сумма бывает больше, чем даже пиковая, которую Сенс показывал в этом месяце. После этого я расслабился с попытками понять, как это считается.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:34

mephala

Я не помню точно в каком именно законе это указано, но звучит приблизительно так:

Проценты начисляются со следующего дня после зачисления за вычетом всех списаний в этот день.

Тоесть если в ПН пришло 100к, ВТ ушло 100к и пришло 100к, а в СР ушло 100к, то к выплате дырка от бублика.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:41

  cdj2 написав:mephala

Я не помню точно в каком именно законе это указано, но звучит приблизительно так:

Проценты начисляются со следующего дня после зачисления за вычетом всех списаний в этот день.

Тоесть если в ПН пришло 100к, ВТ ушло 100к и пришло 100к, а в СР ушло 100к, то к выплате дырка от бублика.


де-факто много банков начисляли проценты на остаток по картам (сало) на основании бухгалтерского баланса счета на момент закрытия опердня - какие были в течение этого дня зачисления и списания вообще не учитывались. Какая сумма была на закрытие опердня на счету в сале - на такую и начисляли %%, но Альфа таким аукционном невиданной щедрости вроде не страдала ...

поэтому как там согласно закона, - то такэ, надо понимать как оно по факту ... согласно закона все банки еще обязаны выдавать сберегательную книжку ...
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 05 жов, 2022 13:52, всього редагувалось 5 разів.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:44

  skorpi написав:Amethyst а...это..слышал.. я всегда захожу в РД с нулевым долгом)))

Кх. А зачем же тада кредитка, пограться грошами банка 15 дней?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:45

  Faceless написав:Проблем з картками немає

Пока нет, а хотя нет - есть. Непонятные отлупы по списанию П2П. Лимиты в норме.
  Faceless написав:ні щодо оплати ні щодо зняття

Есть лимиты и по оплате, и по снятию, и по переводам. 30к в сутки вместо законных то ли 50 то ли 250к и не по карте а по ИНН. Более того по действующему продукту ввели лимит на снятие 20 000 грн, а далее процент как по кредитке.
  Faceless написав:СЕПи ходять безпроблемно

Спорное утверждение. Пару раз были задержки почти до конца дня.
  Faceless написав:За цінні папери взагалі немає сенсу переживати, запис про власника в нацдепозитарії, нікуди вони не подінуться

Да плевать мне на ту запись в реестре, если я не могу распоряжаться своим имуществом, оно не гарантируется ничем и более того за то время что банк запретил операции с ними их стоимость уменьшилась в мать его два раза.

Главный индикатор - проблемы с валютой, урезание кредлимитов, курс значительно ниже рыночного и вишенка на торте - в СМИ информация о банкротстве.

Кстати Дельта кредлимиты не резала, уж тем более в несанкц.

Подошёл итог по одной из карт кстати. За несанкц щёлкнули %%, а должно было быть в грейсе. Из этих мелочей складывается общая картина... Нехорошая картина.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:47

Re: Альфа-Банк

  cdj2 написав:За несанкц щёлкнули %%, а должно было быть в грейсе.

Пишите в Чат, мне подобное сторнировали
Amethyst
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