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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 жов, 2022 13:52
mephala написав:
кстати уточнил у гарячки как же они считают.
сказали берут остаток на конец дня и суммируют за все дни когда он был. делят потом на количество дней в месяце. так что все оказалось намного проще.
Так вы имели ввиду остаток для расчёта абонки? Там да - всё считается по среднему арифметическому остатку на закрытие дня. А я то за остатки для расчёта %% по депо думал)))
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Додано: Сер 05 жов, 2022 13:54
cdj2 написав: mephala написав:
кстати уточнил у гарячки как же они считают.
сказали берут остаток на конец дня и суммируют за все дни когда он был. делят потом на количество дней в месяце. так что все оказалось намного проще.
Так вы имели ввиду остаток для расчёта абонки? Там да - всё считается по среднему арифметическому остатку на закрытие дня. А я то за остатки для расчёта %% по депо думал)))
мне так всегда нравились аргументы в духе истины в последней инстанции "мне на горячке девочка сказала" !
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Додано: Сер 05 жов, 2022 13:54
skorpi написав:
Интересно, АЛЛА собирается возвращать кредитные лимиты по картам... Из моих трёх, вернулся один и то на 30% от кредитного который был до войны.
В сумме должно быть до 100к. По крайней мере так ответил отмороженный чат альфы. Мне как раз до этого уровня в несанкце и опустили, при этом не спрсив на каких продуктах я его хотел-бы опустить.
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Додано: Сер 05 жов, 2022 13:54
Amethyst почему 15? Целый месяц)))
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Додано: Сер 05 жов, 2022 13:56
moveton написав: mephala написав:
раньше у них не спрашивал) в голове чет отложилось как ответ офпреда что в зачет идет только то что целый день пролежало на счету.
А я ставил эксперимент и видел, что средняя сумма бывает больше, чем даже пиковая, которую Сенс показывал в этом месяце. После этого я расслабился с попытками понять, как это считается.
Считается без учёта холдов (это то что в МАБовской истории операций пишется со словом "заблокировано").
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Додано: Сер 05 жов, 2022 13:58
Amethyst написав: cdj2 написав:
За несанкц щёлкнули %%, а должно было быть в грейсе.
Пишите в Чат, мне подобное сторнировали
Чат перестал отвечать. Уже сутки никто не отвечает. Это у них такое ВИП-обслуживание.
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Додано: Сер 05 жов, 2022 14:00
cdj2 написав:mephala
Я не помню точно в каком именно законе это указано, но звучит приблизительно так:
Проценты начисляются со следующего дня после зачисления за вычетом всех списаний в этот день.
Тоесть если в ПН пришло 100к, ВТ ушло 100к и пришло 100к, а в СР ушло 100к, то к выплате дырка от бублика.
и причем тут закон о начислении процентов к тому как определяется среднедневной остаток клиента по счетам в банке для бесплатности пакетных карт?
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mephala
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Додано: Сер 05 жов, 2022 14:01
mephala
При том что я неверно вас понял, коллега)
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cdj2
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Додано: Сер 05 жов, 2022 14:04
IMPRINTER написав: cdj2 написав: mephala написав:
кстати уточнил у гарячки как же они считают.
сказали берут остаток на конец дня и суммируют за все дни когда он был. делят потом на количество дней в месяце. так что все оказалось намного проще.
Так вы имели ввиду остаток для расчёта абонки? Там да - всё считается по среднему арифметическому остатку на закрытие дня. А я то за остатки для расчёта %% по депо думал)))
мне так всегда нравились аргументы в духе истины в последней инстанции "мне на горячке девочка сказала" !
да я ей тоже не поверил. попросил дать ссылку где эта инфа официально выложена во избежание разной фигни со стороны аллы. был послан. вежливо. сказали клиентам эта информация публично не доступна
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mephala
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Додано: Сер 05 жов, 2022 14:06
cdj2 написав:
Считается без учёта холдов (это то что в МАБовской истории операций пишется со словом "заблокировано").
Вроде, нет у меня такого. Я карточками Аллы вообще почти не расчитываюсь. В основном переводы, депо, обнал. Есть гипотеза, что если закинуть деньги на карточку и тут же на депо, то при определённом положении звёзд эту сумму в этот день посчитают два раза: как на карточке и как на депо, но это сложно проверить, видя только итог, который меняется только раз в день. В общем, стабильно получалось, что среднее по расчётам Аллы больше, чем по моим, чему я и удовлетворился. Хотя почему-то другие тут жаловались (почему я и ставил эксперимент), что им не докладывают.
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