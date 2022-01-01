Додано: Сер 05 жов, 2022 14:06

cdj2 написав: Считается без учёта холдов (это то что в МАБовской истории операций пишется со словом "заблокировано"). Считается без учёта холдов (это то что в МАБовской истории операций пишется со словом "заблокировано").

Вроде, нет у меня такого. Я карточками Аллы вообще почти не расчитываюсь. В основном переводы, депо, обнал. Есть гипотеза, что если закинуть деньги на карточку и тут же на депо, то при определённом положении звёзд эту сумму в этот день посчитают два раза: как на карточке и как на депо, но это сложно проверить, видя только итог, который меняется только раз в день. В общем, стабильно получалось, что среднее по расчётам Аллы больше, чем по моим, чему я и удовлетворился. Хотя почему-то другие тут жаловались (почему я и ставил эксперимент), что им не докладывают.