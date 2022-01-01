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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 496497498499>

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Альфа-Банк 3.7 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
14
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:52

  mephala написав:кстати уточнил у гарячки как же они считают.
сказали берут остаток на конец дня и суммируют за все дни когда он был. делят потом на количество дней в месяце. так что все оказалось намного проще.

Так вы имели ввиду остаток для расчёта абонки? Там да - всё считается по среднему арифметическому остатку на закрытие дня. А я то за остатки для расчёта %% по депо думал)))
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:54

  cdj2 написав:
  mephala написав:кстати уточнил у гарячки как же они считают.
сказали берут остаток на конец дня и суммируют за все дни когда он был. делят потом на количество дней в месяце. так что все оказалось намного проще.

Так вы имели ввиду остаток для расчёта абонки? Там да - всё считается по среднему арифметическому остатку на закрытие дня. А я то за остатки для расчёта %% по депо думал)))


мне так всегда нравились аргументы в духе истины в последней инстанции "мне на горячке девочка сказала" ! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:54

  skorpi написав:Интересно, АЛЛА собирается возвращать кредитные лимиты по картам... Из моих трёх, вернулся один и то на 30% от кредитного который был до войны. :?:

В сумме должно быть до 100к. По крайней мере так ответил отмороженный чат альфы. Мне как раз до этого уровня в несанкце и опустили, при этом не спрсив на каких продуктах я его хотел-бы опустить.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:54

Amethyst почему 15? Целый месяц)))
skorpi
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:56

  moveton написав:
  mephala написав:раньше у них не спрашивал) в голове чет отложилось как ответ офпреда что в зачет идет только то что целый день пролежало на счету.

А я ставил эксперимент и видел, что средняя сумма бывает больше, чем даже пиковая, которую Сенс показывал в этом месяце. После этого я расслабился с попытками понять, как это считается.

Считается без учёта холдов (это то что в МАБовской истории операций пишется со словом "заблокировано").
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:58

  Amethyst написав:
  cdj2 написав:За несанкц щёлкнули %%, а должно было быть в грейсе.

Пишите в Чат, мне подобное сторнировали

Чат перестал отвечать. Уже сутки никто не отвечает. Это у них такое ВИП-обслуживание.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 14:00

  cdj2 написав:mephala

Я не помню точно в каком именно законе это указано, но звучит приблизительно так:

Проценты начисляются со следующего дня после зачисления за вычетом всех списаний в этот день.

Тоесть если в ПН пришло 100к, ВТ ушло 100к и пришло 100к, а в СР ушло 100к, то к выплате дырка от бублика.


и причем тут закон о начислении процентов к тому как определяется среднедневной остаток клиента по счетам в банке для бесплатности пакетных карт?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 14:01

mephala

При том что я неверно вас понял, коллега)
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 14:04

  IMPRINTER написав:
  cdj2 написав:
  mephala написав:кстати уточнил у гарячки как же они считают.
сказали берут остаток на конец дня и суммируют за все дни когда он был. делят потом на количество дней в месяце. так что все оказалось намного проще.

Так вы имели ввиду остаток для расчёта абонки? Там да - всё считается по среднему арифметическому остатку на закрытие дня. А я то за остатки для расчёта %% по депо думал)))


мне так всегда нравились аргументы в духе истины в последней инстанции "мне на горячке девочка сказала" ! :mrgreen:


да я ей тоже не поверил. попросил дать ссылку где эта инфа официально выложена во избежание разной фигни со стороны аллы. был послан. вежливо. сказали клиентам эта информация публично не доступна :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 14:06

  cdj2 написав:Считается без учёта холдов (это то что в МАБовской истории операций пишется со словом "заблокировано").

Вроде, нет у меня такого. Я карточками Аллы вообще почти не расчитываюсь. В основном переводы, депо, обнал. Есть гипотеза, что если закинуть деньги на карточку и тут же на депо, то при определённом положении звёзд эту сумму в этот день посчитают два раза: как на карточке и как на депо, но это сложно проверить, видя только итог, который меняется только раз в день. В общем, стабильно получалось, что среднее по расчётам Аллы больше, чем по моим, чему я и удовлетворился. Хотя почему-то другие тут жаловались (почему я и ставил эксперимент), что им не докладывают.
moveton
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