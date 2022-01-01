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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 жов, 2022 14:06
mephala
Остаток на конец дня в альфе - это бухгалтерский остаток по состоянию на 20:00, то есть остаток без учёта холдов. Вполне себе открытая информация.
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cdj2
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Додано: Сер 05 жов, 2022 14:08
cdj2 написав:mephala
Остаток на конец дня в альфе - это бухгалтерский остаток по состоянию на 20:00, то есть остаток без учёта холдов. Вполне себе открытая информация.
я имел ввиду официальное подтверждение того что берут остаток на конец дня а не как то по другому.
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mephala
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Додано: Сер 05 жов, 2022 14:38
moveton написав:
Есть гипотеза, что если закинуть деньги на карточку и тут же на депо, то при определённом положении звёзд эту сумму в этот день посчитают два раза: как на карточке и как на депо, но это сложно проверить, видя только итог, который меняется только раз в день.
В чате хейтеров что-то такое описывали относительно недавно... Типа лайфхак. Но это надо найти то сообщение в истории
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Howl
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