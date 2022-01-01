mephala
Остаток на конец дня в альфе - это бухгалтерский остаток по состоянию на 20:00, то есть остаток без учёта холдов. Вполне себе открытая информация.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 жов, 2022 14:06
mephala
Остаток на конец дня в альфе - это бухгалтерский остаток по состоянию на 20:00, то есть остаток без учёта холдов. Вполне себе открытая информация.
Додано: Сер 05 жов, 2022 14:08
Додано: Сер 05 жов, 2022 14:38
Re: Альфа-Банк
В чате хейтеров что-то такое описывали относительно недавно... Типа лайфхак. Но это надо найти то сообщение в истории
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