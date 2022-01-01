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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 496497498499

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
14
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 14:06

mephala

Остаток на конец дня в альфе - это бухгалтерский остаток по состоянию на 20:00, то есть остаток без учёта холдов. Вполне себе открытая информация.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 14:08

  cdj2 написав:mephala

Остаток на конец дня в альфе - это бухгалтерский остаток по состоянию на 20:00, то есть остаток без учёта холдов. Вполне себе открытая информация.


я имел ввиду официальное подтверждение того что берут остаток на конец дня а не как то по другому.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 14:38

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:Есть гипотеза, что если закинуть деньги на карточку и тут же на депо, то при определённом положении звёзд эту сумму в этот день посчитают два раза: как на карточке и как на депо, но это сложно проверить, видя только итог, который меняется только раз в день.
В чате хейтеров что-то такое описывали относительно недавно... Типа лайфхак. Но это надо найти то сообщение в истории :)
Howl
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  #<1 ... 496497498499
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