Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 жов, 2022 14:06
mephala Остаток на конец дня в альфе - это бухгалтерский остаток по состоянию на 20:00, то есть остаток без учёта холдов. Вполне себе открытая информация.
cdj2
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Додано: Сер 05 жов, 2022 14:08
cdj2 написав: mephala
Остаток на конец дня в альфе - это бухгалтерский остаток по состоянию на 20:00, то есть остаток без учёта холдов. Вполне себе открытая информация.
я имел ввиду официальное подтверждение того что берут остаток на конец дня а не как то по другому.
mephala
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Додано: Сер 05 жов, 2022 14:38
moveton написав:
Есть гипотеза, что если закинуть деньги на карточку и тут же на депо, то при определённом положении звёзд эту сумму в этот день посчитают два раза: как на карточке и как на депо, но это сложно проверить, видя только итог, который меняется только раз в день.
В чате хейтеров что-то такое описывали относительно недавно... Типа лайфхак. Но это надо найти то сообщение в истории
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Додано: Сер 05 жов, 2022 17:46
Кто-то анализировал новый закон? Что будет с вкладами при национализации? Пойдет все в фонд или просто владелец банка поменяется и ничего не изменится?
Alexey_k9
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Додано: Сер 05 жов, 2022 18:06
Alexey_k9 написав:
Кто-то анализировал новый закон? Что будет с вкладами при национализации? Пойдет все в фонд или просто владелец банка поменяется и ничего не изменится?
Там про вклады ни слова. Из этого ничего можно выанализировать и то и другое.
moveton
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Додано: Сер 05 жов, 2022 19:03
Alexey_k9 написав:
Кто-то анализировал новый закон? Что будет с вкладами при национализации? Пойдет все в фонд или просто владелец банка поменяется и ничего не изменится?
все будет на движке примата
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Додано: Чет 06 жов, 2022 17:18
Національний банк вітає ухвалення закону, спрямованого на вирішення потенційно можливих в умовах війни кризових ситуацій із системно важливими банками
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vitaye-uhvalennya-zakonu-spryamovanogo-na-virishennya-potentsiyno-mojlivih-v-umovah-viyni-krizovih-situatsiy-iz-sistemno-vajlivimi-bankami
Приняли во 2-м чтении, ушло Зеле на подпись.
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