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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 497498499500>

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Альфа-Банк 3.7 5 46
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 14:06

mephala

Остаток на конец дня в альфе - это бухгалтерский остаток по состоянию на 20:00, то есть остаток без учёта холдов. Вполне себе открытая информация.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 14:08

  cdj2 написав:mephala

Остаток на конец дня в альфе - это бухгалтерский остаток по состоянию на 20:00, то есть остаток без учёта холдов. Вполне себе открытая информация.


я имел ввиду официальное подтверждение того что берут остаток на конец дня а не как то по другому.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 14:38

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:Есть гипотеза, что если закинуть деньги на карточку и тут же на депо, то при определённом положении звёзд эту сумму в этот день посчитают два раза: как на карточке и как на депо, но это сложно проверить, видя только итог, который меняется только раз в день.
В чате хейтеров что-то такое описывали относительно недавно... Типа лайфхак. Но это надо найти то сообщение в истории :)
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 17:46

Re: Альфа-Банк

Кто-то анализировал новый закон? Что будет с вкладами при национализации? Пойдет все в фонд или просто владелец банка поменяется и ничего не изменится?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 18:06

  Alexey_k9 написав:Кто-то анализировал новый закон? Что будет с вкладами при национализации? Пойдет все в фонд или просто владелец банка поменяется и ничего не изменится?

Там про вклады ни слова. Из этого ничего можно выанализировать и то и другое.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 19:03

  Alexey_k9 написав:Кто-то анализировал новый закон? Что будет с вкладами при национализации? Пойдет все в фонд или просто владелец банка поменяется и ничего не изменится?


все будет на движке примата
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 17:18

Національний банк вітає ухвалення закону, спрямованого на вирішення потенційно можливих в умовах війни кризових ситуацій із системно важливими банками

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vitaye-uhvalennya-zakonu-spryamovanogo-na-virishennya-potentsiyno-mojlivih-v-umovah-viyni-krizovih-situatsiy-iz-sistemno-vajlivimi-bankami

Приняли во 2-м чтении, ушло Зеле на подпись.

Yes
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:25

Re: Альфа-Банк

Запитав у підтримки про мобільний депо на 29 днів (13%).
Відповіли - якщо покласти 1-го числа, то кошти будуть доступні 29-го після 11 год.
Ще раз перепитав, чи не помилились.

Хтось користувався, підтримка нічого не плутає?
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:32

  undeadserf написав:Запитав у підтримки про мобільний депо на 29 днів (13%).
Відповіли - якщо покласти 1-го числа, то кошти будуть доступні 29-го після 11 год.
Ще раз перепитав, чи не помилились.

Хтось користувався, підтримка нічого не плутає?

А что Вас смутило? Процент адекватный на текущий момент. На счет сроков (після 11 год) не скажу
amt_mail1c
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 21:49

undeadserf Все правильно сказали на рахунок дати, а щодо виплати тіла, то сфальшивили, з власних міркувань замітив: моно кидає % після 00.40, альфа після 01.00, альянс після 08.00, а вони тобі відповіли після 11, то це вже з запасом))
melkh
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