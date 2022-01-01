Т.е. нормуль, что семидневный депо, открытый первого числа, выдаётся восьмого, а на 29 дней - не 30го, а 29го? Ну проверено, так проверено. Это Алла, у неё депозитную арифметику можно только принять, а не понять.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 21:55
Додано: Чет 06 жов, 2022 21:57
За словами підтримки, якщо повернення 29-го, то депозит виходить 28 днів, а не 29 (по назві).
Наприклад, тестую 14-денний, тут все ок:
Дата укладення договору: 04.10.2022
Дата закінчення депозиту: 18.10.2022
повних 14 днів, і повернення на 15-тий.
А от із 29-дневним, думаю, підтримка накосячила.
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