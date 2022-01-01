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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 497498499500

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 46
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 21:55

  melkh написав:Все правильно сказали на рахунок дати

Т.е. нормуль, что семидневный депо, открытый первого числа, выдаётся восьмого, а на 29 дней - не 30го, а 29го? Ну проверено, так проверено. Это Алла, у неё депозитную арифметику можно только принять, а не понять.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 21:57

  amt_mail1c написав:А что Вас смутило?

За словами підтримки, якщо повернення 29-го, то депозит виходить 28 днів, а не 29 (по назві).

Наприклад, тестую 14-денний, тут все ок:
Дата укладення договору: 04.10.2022
Дата закінчення депозиту: 18.10.2022
повних 14 днів, і повернення на 15-тий.

А от із 29-дневним, думаю, підтримка накосячила.
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 22:58

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:Національний банк вітає
на фото сразу видно Гос гусь.Своей смертью умер
Мизантрóп
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  #<1 ... 497498499500
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