Т.е. нормуль, что семидневный депо, открытый первого числа, выдаётся восьмого, а на 29 дней - не 30го, а 29го? Ну проверено, так проверено. Это Алла, у неё депозитную арифметику можно только принять, а не понять.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 21:55
Додано: Чет 06 жов, 2022 21:57
За словами підтримки, якщо повернення 29-го, то депозит виходить 28 днів, а не 29 (по назві).
Наприклад, тестую 14-денний, тут все ок:
Дата укладення договору: 04.10.2022
Дата закінчення депозиту: 18.10.2022
повних 14 днів, і повернення на 15-тий.
А от із 29-дневним, думаю, підтримка накосячила.
Додано: Чет 06 жов, 2022 22:58
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:48
Ну если вот так прискіпливо относиться к дням, то, наверное, "накосячили" )))) Хотя, именно так написано в приложении - 29 дней.
Я не ловлю 1-2 дня, т.к. это невозможно оценить на фин.рынке. Вот, например, вчера получил купоны, а ожидал сегодня или даже завтра. По описанию процесса выплат купонов должен был получить завтра, ну в крайнем случае - сегодня.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:36
А кто читал новый законопроект про "национализацию", который скорее всего со дня на день станет законом?
Чем это грозит обычным депозитчикам? (Имеется старый 5летний депозит)
Подвох можно ожидать, ведь если бы "без подвохов" - можно было бы сделать как с приватом по старому законодательству. Но решили специально выписать новый закон, значит в нём есть отличия, от "стандартной процедуры". Вопрос в том, чем это грозит обычным хомякам?
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