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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 497498499500

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Альфа-Банк 3.7 5 46
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 21:55

  melkh написав:Все правильно сказали на рахунок дати

Т.е. нормуль, что семидневный депо, открытый первого числа, выдаётся восьмого, а на 29 дней - не 30го, а 29го? Ну проверено, так проверено. Это Алла, у неё депозитную арифметику можно только принять, а не понять.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 21:57

  amt_mail1c написав:А что Вас смутило?

За словами підтримки, якщо повернення 29-го, то депозит виходить 28 днів, а не 29 (по назві).

Наприклад, тестую 14-денний, тут все ок:
Дата укладення договору: 04.10.2022
Дата закінчення депозиту: 18.10.2022
повних 14 днів, і повернення на 15-тий.

А от із 29-дневним, думаю, підтримка накосячила.
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 22:58

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:Національний банк вітає
на фото сразу видно Гос гусь.Своей смертью умер
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:48

  undeadserf написав:
  amt_mail1c написав:А что Вас смутило?

За словами підтримки, якщо повернення 29-го, то депозит виходить 28 днів, а не 29 (по назві).

Наприклад, тестую 14-денний, тут все ок:
Дата укладення договору: 04.10.2022
Дата закінчення депозиту: 18.10.2022
повних 14 днів, і повернення на 15-тий.

А от із 29-дневним, думаю, підтримка накосячила.


Ну если вот так прискіпливо относиться к дням, то, наверное, "накосячили" )))) Хотя, именно так написано в приложении - 29 дней.
Я не ловлю 1-2 дня, т.к. это невозможно оценить на фин.рынке. Вот, например, вчера получил купоны, а ожидал сегодня или даже завтра. По описанию процесса выплат купонов должен был получить завтра, ну в крайнем случае - сегодня.
amt_mail1c
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:36

А кто читал новый законопроект про "национализацию", который скорее всего со дня на день станет законом?
Чем это грозит обычным депозитчикам? (Имеется старый 5летний депозит)

Подвох можно ожидать, ведь если бы "без подвохов" - можно было бы сделать как с приватом по старому законодательству. Но решили специально выписать новый закон, значит в нём есть отличия, от "стандартной процедуры". Вопрос в том, чем это грозит обычным хомякам?
User253
 
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