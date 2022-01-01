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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 жов, 2022 21:55
melkh написав:
Все правильно сказали на рахунок дати
Т.е. нормуль, что семидневный депо, открытый первого числа, выдаётся восьмого, а на 29 дней - не 30го, а 29го? Ну проверено, так проверено. Это Алла, у неё депозитную арифметику можно только принять, а не понять.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 21:57
amt_mail1c написав:
А что Вас смутило?
За словами підтримки, якщо повернення 29-го, то депозит виходить 28 днів, а не 29 (по назві).
Наприклад, тестую 14-денний, тут все ок:
Дата укладення договору: 04.10.2022
Дата закінчення депозиту: 18.10.2022
повних 14 днів, і повернення на 15-тий.
А от із 29-дневним, думаю, підтримка накосячила.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 22:58
IMPRINTER написав:
Національний банк вітає
на фото сразу видно Гос гусь.Своей смертью умер
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:48
undeadserf написав: amt_mail1c написав:
А что Вас смутило?
За словами підтримки, якщо повернення 29-го, то депозит виходить 28 днів, а не 29 (по назві).
Наприклад, тестую 14-денний, тут все ок:
Дата укладення договору: 04.10.2022
Дата закінчення депозиту: 18.10.2022
повних 14 днів, і повернення на 15-тий.
А от із 29-дневним, думаю, підтримка накосячила.
Ну если вот так прискіпливо относиться к дням, то, наверное, "накосячили" )))) Хотя, именно так написано в приложении - 29 дней.
Я не ловлю 1-2 дня, т.к. это невозможно оценить на фин.рынке. Вот, например, вчера получил купоны, а ожидал сегодня или даже завтра. По описанию процесса выплат купонов должен был получить завтра, ну в крайнем случае - сегодня.
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amt_mail1c
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:36
А кто читал новый законопроект про "национализацию", который скорее всего со дня на день станет законом?
Чем это грозит обычным депозитчикам? (Имеется старый 5летний депозит)
Подвох можно ожидать, ведь если бы "без подвохов" - можно было бы сделать как с приватом по старому законодательству. Но решили специально выписать новый закон, значит в нём есть отличия, от "стандартной процедуры". Вопрос в том, чем это грозит обычным хомякам?
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User253
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:46
User253 написав:
Подвох можно ожидать, ведь если бы "без подвохов" - можно было бы сделать как с приватом по старому законодательству. Но решили специально выписать новый закон, значит в нём есть отличия, от "стандартной процедуры". Вопрос в том, чем это грозит обычным хомякам?
Основна проблема була в тому, що в старому законодавствi нiчого не було толком розписано. I нацiоналiзацiя Привату робилась через дупу i саме через вiдсутнiсть чiтко прописаних норм його власники i Ко отримали можливiсть кошмарити "нацiоналiзаторiв" через суди. То щоб такого не виникало - вирiшили прописати процедуру окремо. А на "ховрашкiв" i iнших дрiбних гризунiв нове законодавство не вплине нiяк - все лишиться як було
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Alien
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:21
User253 написав:
Вопрос в том, чем это грозит обычным хомякам?
Які шанси що валюту перерахують по курсу НБУ ?
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Ukrainian
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:22
Alien написав:...Основна проблема була в тому, що в старому законодавствi нiчого не було...
про ВС
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GALeon
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:22
Ukrainian написав: User253 написав:
Вопрос в том, чем это грозит обычным хомякам?
Які шанси що валюту перерахують по курсу НБУ ?
Високі
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:37
GALeon написав: Ukrainian написав: User253 написав:
Вопрос в том, чем это грозит обычным хомякам?
Які шанси що валюту перерахують по курсу НБУ ?
Високі
будет фикс по НБУ перед началом выплат и сразу отмена фикс курса
на Сич достаточно посмотреть
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cohan
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