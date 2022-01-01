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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 498499500501

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.7 5 46
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:35

Речь ведь о национализации и продолжении штатной работы. Вклады в валюте должны работать. К чему здесь офф. курс гривны к доллару? И выплаты по офф. курсу?
Ксати сегодня в Альфе штатная работа без паники в отделении.
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:38

  Алексей77 написав:Речь ведь о национализации и продолжении штатной работы. Вклады в валюте должны работать. Причем здесь офф. курс гривны к доллару?


это будет технический момент.
при вводе ВА вклады фиксятся в гривнах по оф.курсу.
если приходит инвестор (а в данном случае инвестор в виде Минфина), то банк выводится из ФГВФЛ и они снова становятся в оригинальной валюте с теми же сроками договоров.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:38

Re: Альфа-Банк

Принято
Алексей77
 
Повідомлень: 1864
З нами з: 04.12.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:45

  Алексей77 написав:Принято


поэтому волновать должно не столько это, а сколько то, что никто не знает чем это все закончится. Не забывайте, что доллары на заднем дворе НБУ не печатают, это гривны могут напечатать скока угодно (другой вопрос какой будет курс, но физическая возможность это сделать есть), а вот сценарии, что будет с валютой при ее отсутствии никто не знает. Сколько будет продолжаться война и чем она закончится никто не знает и гадать тут бессмысленно.
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38775
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6191 раз.
 
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  #<1 ... 498499500501
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