Речь ведь о национализации и продолжении штатной работы. Вклады в валюте должны работать. К чему здесь офф. курс гривны к доллару? И выплаты по офф. курсу?
Ксати сегодня в Альфе штатная работа без паники в отделении.
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:35
Речь ведь о национализации и продолжении штатной работы. Вклады в валюте должны работать. К чему здесь офф. курс гривны к доллару? И выплаты по офф. курсу?
Ксати сегодня в Альфе штатная работа без паники в отделении.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:38
это будет технический момент.
при вводе ВА вклады фиксятся в гривнах по оф.курсу.
если приходит инвестор (а в данном случае инвестор в виде Минфина), то банк выводится из ФГВФЛ и они снова становятся в оригинальной валюте с теми же сроками договоров.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:38
Re: Альфа-Банк
Принято
Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:45
поэтому волновать должно не столько это, а сколько то, что никто не знает чем это все закончится. Не забывайте, что доллары на заднем дворе НБУ не печатают, это гривны могут напечатать скока угодно (другой вопрос какой будет курс, но физическая возможность это сделать есть), а вот сценарии, что будет с валютой при ее отсутствии никто не знает. Сколько будет продолжаться война и чем она закончится никто не знает и гадать тут бессмысленно.
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