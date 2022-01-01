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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 498499500501

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Альфа-Банк 3.7 5 46
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:35

Речь ведь о национализации и продолжении штатной работы. Вклады в валюте должны работать. К чему здесь офф. курс гривны к доллару? И выплаты по офф. курсу?
Ксати сегодня в Альфе штатная работа без паники в отделении.
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:38

  Алексей77 написав:Речь ведь о национализации и продолжении штатной работы. Вклады в валюте должны работать. Причем здесь офф. курс гривны к доллару?


это будет технический момент.
при вводе ВА вклады фиксятся в гривнах по оф.курсу.
если приходит инвестор (а в данном случае инвестор в виде Минфина), то банк выводится из ФГВФЛ и они снова становятся в оригинальной валюте с теми же сроками договоров.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:38

Re: Альфа-Банк

Принято
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:45

  Алексей77 написав:Принято


поэтому волновать должно не столько это, а сколько то, что никто не знает чем это все закончится. Не забывайте, что доллары на заднем дворе НБУ не печатают, это гривны могут напечатать скока угодно (другой вопрос какой будет курс, но физическая возможность это сделать есть), а вот сценарии, что будет с валютой при ее отсутствии никто не знает. Сколько будет продолжаться война и чем она закончится никто не знает и гадать тут бессмысленно.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 19:20

Re: Альфа-Банк

....про некие сертификаты талдычат.взамен вкладов...и это до момента , пока с Раши не выдавят деньги...,а это может продлиться на столетия....

Хорошо если ошибаюсь....
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 19:41

  abc111 написав:....про некие сертификаты талдычат.взамен вкладов...и это до момента , пока с Раши не выдавят деньги...,а это может продлиться на столетия....

Хорошо если ошибаюсь....


все зависит чем окончится война.
любые инвестиции в военное время априори рисковые.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:10

  abc111 написав:....про некие сертификаты талдычат.взамен вкладов...и это до момента , пока с Раши не выдавят деньги...,а это может продлиться на столетия....

Хорошо если ошибаюсь....

Якщо знайдете себе хоча б в одному з цих пунктів, то можете починати хвилюватися.
Для звичайних клієнтів в законі про гарантування вкладів наче нічого не змінилося
Зображення
Ті, хто підпадають хоча б під один пункт, можуть розраховувати на компенсацію тільки за рахунок репарацій від рашки
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:24

  IMPRINTER написав:в данном случае инвестор в виде Минфина
Т.к. банку нужна докапитализация, для минфина это напряжно и он вроде будет кратковременным владельцем, а банку нашли (найдут) нового. Из закона понятно только, что прежнего владельца освободят от собственности, но поскольку банку еще нужно будет пройти денационализацию (продажу), кто их знает, о чем они договорились (договорятся) с новым инвестором.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:45

Re: Альфа-Банк

https://finance.liga.net/ua/all/article ... o-oligarha
GALeon
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  #<1 ... 498499500501
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