Речь ведь о национализации и продолжении штатной работы. Вклады в валюте должны работать. К чему здесь офф. курс гривны к доллару? И выплаты по офф. курсу?
Ксати сегодня в Альфе штатная работа без паники в отделении.
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:35
Речь ведь о национализации и продолжении штатной работы. Вклады в валюте должны работать. К чему здесь офф. курс гривны к доллару? И выплаты по офф. курсу?
Ксати сегодня в Альфе штатная работа без паники в отделении.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:38
это будет технический момент.
при вводе ВА вклады фиксятся в гривнах по оф.курсу.
если приходит инвестор (а в данном случае инвестор в виде Минфина), то банк выводится из ФГВФЛ и они снова становятся в оригинальной валюте с теми же сроками договоров.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:38
Re: Альфа-Банк
Принято
Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:45
поэтому волновать должно не столько это, а сколько то, что никто не знает чем это все закончится. Не забывайте, что доллары на заднем дворе НБУ не печатают, это гривны могут напечатать скока угодно (другой вопрос какой будет курс, но физическая возможность это сделать есть), а вот сценарии, что будет с валютой при ее отсутствии никто не знает. Сколько будет продолжаться война и чем она закончится никто не знает и гадать тут бессмысленно.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 19:20
Re: Альфа-Банк
....про некие сертификаты талдычат.взамен вкладов...и это до момента , пока с Раши не выдавят деньги...,а это может продлиться на столетия....
Хорошо если ошибаюсь....
Додано: П'ят 07 жов, 2022 19:41
Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:10
Якщо знайдете себе хоча б в одному з цих пунктів, то можете починати хвилюватися.
Для звичайних клієнтів в законі про гарантування вкладів наче нічого не змінилося
Ті, хто підпадають хоча б під один пункт, можуть розраховувати на компенсацію тільки за рахунок репарацій від рашки
Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:24
Т.к. банку нужна докапитализация, для минфина это напряжно и он вроде будет кратковременным владельцем, а банку нашли (найдут) нового. Из закона понятно только, что прежнего владельца освободят от собственности, но поскольку банку еще нужно будет пройти денационализацию (продажу), кто их знает, о чем они договорились (договорятся) с новым инвестором.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:45
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 07 жов, 2022 22:41
Что совершенно ясно, это то, что конвертдепозиты в альфе пока открывать не стоит.
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