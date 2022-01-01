Націоналізації Альфа банку не буде, коментар експерта - https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/v-ukrajini- ... banku.html Офіс Генерального прокурора наклав арешт на товарні знаки (вартістю понад 2 млрд грн.), які використовувались під час виведення за межі України активів одним з найбільших українських банків. Про це повідомляється на сайті ОГПУ. Також повідомляється, що повідомлено про підозру колишньому голові та виконувачу обов'язків голови правління банку. Їм інкриміновано умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн. грн. (ч.ч. 2, 3 ст. 212 КК України).На роботі самого банку цей арешт точно не позначиться. Оскільки банк, який ще в червні було перейменовано у СенсБанк, навряд планував щось вчиняти із цими товарними знаками, наприклад, їх продавати. Втім і державі від цього арешту зиску не багато, оскільки мова про нематеріальний і досить специфічний актив. Арешт має суто процесуальне значення для розслідування, оскільки виведення з банку коштів відбувалося під виглядом оплати роялті саме за використання цих товарних знаків. Причому їх власником є кіпрська компанія, що має спільних із банком бенефіціарних власників на чолі з Михайлом Фрідманом. Права власності на офшор переоформили у 2021 році, і вартість роялті за їх використання одразу ж виросла більш ніж у тисячу разів.
Деколи її прогнози були дуже точними. А схема хитра, щодо роялті. А як для банки краще це питання. Ввесь цей шум може його добити, то може краще і якщо би була така лагідна націоналізація як з приватом, або сторгували 1-2 млрд на докапіталізацію із заарештованих активів Фрідмана та Хана.
делал перевод с хамелеона на другой банк по п2п и забыл про кред лимит на карте. сумма перевода около 2000 в тч пару сотен за счет кред лимита. в итоге насчитало на всю сумму перевода комисс 4% около 80 грн. при этом при выполнении перевода комиссию рисовало 0. разве не должна была насчитаться комиссия только на сумму кредитных средств, мин.20 грн ? может офф представитель прокомментировать?